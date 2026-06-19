東北・北陸はもうすぐ梅雨入りか…雨の日多い予想　西日本は暖気流入で真夏日も　東北は北風で気温ダウン

最近、梅雨前線が本州付近を行ったり来たり。

今週末はその影響を大きく受けそうだ。

20日(土)は全国的に雨

20日(土)は全国的に雨の降るところが多い予想。

特に夜は北陸、東海、関東で雨脚が強まる可能性もあるのでお帰りが遅くなる方は大きめの傘があると良い。

一方、東北や北陸の一部では晴れ間がありそうだ。

21日(日)は西日本で晴れる見込み。

ただし、油断は禁物。天気の急変があるかもしれない。

洗濯物の干しっぱなしには注意が必要だ。

一方、東日本では広く雨。

特に東北では強く降る時間もありそうだ。

沖縄は20日、21日共に晴れ。梅雨明けを思わせるような晴れとなりそうだ。

21日(日)は気温のアップダウンに注意

20日は全国的に雨が降っても25度を超えるところが多く、各地で蒸し暑く感じるだろう。

一方、21日は各地で気温が一転する予想だ。

新潟、仙台では気温が大幅ダウン。

高知、大阪、名古屋では大幅アップ。特に高知は真夏日になる可能性がある。

この気温の大きな変化のカギを握るのが「梅雨前線」だ。

梅雨前線は、南の暖かい空気と北の冷たい空気の境目にできる。

前線の南側では蒸し暑くなりやすく、北側では少しひんやりと感じられることが多い。

そのため、この前線が南北に動くことで、各地の気温が大きく変わっているというわけだ。

さらに今回は、日本海に進む低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本では気温が大きく上がる見込みだ。

一方、東北や北陸などでは、オホーツク海高気圧によって冷たい空気が流れ込み、気温がぐっと下がるとみられる。

前線の位置と風の流れによって、大きな気温差が生まれている。

東北や北陸の梅雨入りはいつ？

東北や北陸地方では、いまだ梅雨入りをしていない。

今後、雨の日が多くなると予想されており、梅雨入りが迫っている。

季節の変わり目を感じさせる梅雨。

体調管理には気をつけてほしい。

【執筆：岡部茉莉（フジテレビ気象センター）】