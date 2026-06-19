［W杯マッチ28］グループ突破をかけた一戦はまさかの形で決勝点 韓国代表は守備の乱れから痛い敗北
MATCH 28 グループA第2戦
2026年6月19日 10:00キックオフ（会場：エスタディオ・グアダラハラ）
メキシコ 1-0 韓国
ともにグループ初戦で勝ち点3を獲得してきたチーム同士の対戦。このゲームに勝てばグループ突破が決まる一戦は、完全ホームのメキシコがゲームをコントロールする展開に。序盤こそ韓国のプレスが機能する時間帯もあったが、徐々にボールを支配するのはメキシコの方となった。
後半、思わぬ形でゲームが動く。メキシコが左サイドからクロスを上げると、ペナルティエリアで浮いたボールをGKキム・スンギュが取りに行こうとしたところで味方のイ・ギヒョクと接触してキャッチングできず。こぼれたボールをメキシコはルイス・ロモが押し込んで先制に成功する。
その後スンギュには2本のスーパーセーブがあっただけに、何とももったいない失点だった。
韓国はなかなか枠内シュートがなかったが、後半42分にビッグチャンス。左サイドからのクロスに途中出場のチョ・ギュソンがヘディングシュート。完璧な一撃だったが、メキシコの守護神ランヘルがスーパーセーブ。
その後も韓国は攻め込んだが、メキシコのゴールは割れず。メキシコが1-0で勝利を収め、連勝でグループ突破を決めた。
［スコア］
メキシコ 1-0 韓国
［得点者］
メキシコ
ルイス・ロモ（50）
韓国
［ポゼッション］
メキシコ 39%
韓国 54%
中立 7%
［シュート数］
メキシコ：8本
韓国：8本
［枠内シュート］
メキシコ：4本
韓国：2本
［イエローカード］
メキシコ
韓国
イ・ガンイン
ペク・スンホ
メキシコ
フォーメーション：［4-1-2-3］
監督：ハビエル・アギーレ
GK
ラウール・ランヘル（AELリマソール）
DF
ホルヘ・サンチェス（PAOK）
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ）
ヨハン・バスケス（ジェノア）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
MF
エリック・リラ（クルス・アスル）
ルイス・ロモ（グアダラハラ）
ブライアン・グティエレス（グアダラハラ）
FW
ラウール・ヒメネス（フラム）
フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ）
ロベルト・アルバラド（グアダラハラ）
交代出場
71分 ブライアン・グティエレス→オルベリン・ピネダ（AEKアテネ）
71分 ルイス・ロモ→オベド・バルガス（アトレティコ・マドリード）
80分 ロベルト・アルバラード→イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）
80分 ラウール・ヒメネス→サンティアゴ・ヒメネス（ミラン）
84分 フリアン・キニョネス→セサル・ウエルタ（アンデルレヒト）
韓国
フォーメーション：［3-4-2-1］
監督：ホン・ミョンボ
GK
キム・スンギュ（FC東京）
DF
イ・ハンボム（ミッティラン）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
イ・ギヒョク（江原FC）
MF
ソル・ヨンウ（レッドスター）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ペク・スンホ（バーミンガム・シティ）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
イ・ジェソン（マインツ）
FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
交代出場
57分 ソン・フンミン→ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）
58分 イ・ジェソン→オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
71分 ソル・ヨンウ→ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
71分 キム・ムンファン→オム・ジソン（スウォンジー）
77分 ペク・スンホ→チョ・ギュソン（ミッティラン）
隙を逃さぬ先制劇— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 19, 2026
0-0で迎えた後半の立ち上がり
ロモがこぼれ球をぶち込んだ
#FIFAワールドカップ グループA
メキシコ×韓国
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