メキシコは韓国を撃破したグループ突破 photo/Getty Images

写真拡大

MATCH 28　グループA第2戦

2026年6月19日 10:00キックオフ（会場：エスタディオ・グアダラハラ）

メキシコ 1-0 韓国

ともにグループ初戦で勝ち点3を獲得してきたチーム同士の対戦。このゲームに勝てばグループ突破が決まる一戦は、完全ホームのメキシコがゲームをコントロールする展開に。序盤こそ韓国のプレスが機能する時間帯もあったが、徐々にボールを支配するのはメキシコの方となった。

韓国の流れを変えたのはイ・ガンインだ。前半途中から自陣深くまでポジションを下げ、ボールを引き出してリズムを作っていく。最終的に前半のポゼッションは韓国の方が上となった。

後半、思わぬ形でゲームが動く。メキシコが左サイドからクロスを上げると、ペナルティエリアで浮いたボールをGKキム・スンギュが取りに行こうとしたところで味方のイ・ギヒョクと接触してキャッチングできず。こぼれたボールをメキシコはルイス・ロモが押し込んで先制に成功する。

その後スンギュには2本のスーパーセーブがあっただけに、何とももったいない失点だった。

韓国はなかなか枠内シュートがなかったが、後半42分にビッグチャンス。左サイドからのクロスに途中出場のチョ・ギュソンがヘディングシュート。完璧な一撃だったが、メキシコの守護神ランヘルがスーパーセーブ。

その後も韓国は攻め込んだが、メキシコのゴールは割れず。メキシコが1-0で勝利を収め、連勝でグループ突破を決めた。

［スコア］
メキシコ 1-0 韓国

［得点者］
メキシコ
ルイス・ロモ（50）

韓国

［ポゼッション］
メキシコ 39%
　
韓国 54%
　
中立 7%

［シュート数］
メキシコ：8本

韓国：8本

［枠内シュート］

メキシコ：4本

韓国：2本

［イエローカード］

メキシコ

韓国
イ・ガンイン
ペク・スンホ

メキシコ

フォーメーション：［4-1-2-3］

監督：ハビエル・アギーレ

GK
ラウール・ランヘル（AELリマソール）

DF
ホルヘ・サンチェス（PAOK）
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ）
ヨハン・バスケス（ジェノア）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）

MF
エリック・リラ（クルス・アスル）
ルイス・ロモ（グアダラハラ）
ブライアン・グティエレス（グアダラハラ）

FW
ラウール・ヒメネス（フラム）
フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ）
ロベルト・アルバラド（グアダラハラ）

交代出場
71分 ブライアン・グティエレス→オルベリン・ピネダ（AEKアテネ）
71分 ルイス・ロモ→オベド・バルガス（アトレティコ・マドリード）
80分 ロベルト・アルバラード→イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）
80分 ラウール・ヒメネス→サンティアゴ・ヒメネス（ミラン）
84分 フリアン・キニョネス→セサル・ウエルタ（アンデルレヒト）

韓国

フォーメーション：［3-4-2-1］

監督：ホン・ミョンボ

GK
キム・スンギュ（FC東京）

DF
イ・ハンボム（ミッティラン）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
イ・ギヒョク（江原FC）

MF
ソル・ヨンウ（レッドスター）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ペク・スンホ（バーミンガム・シティ）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
イ・ジェソン（マインツ）

FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）

交代出場
57分 ソン・フンミン→ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）
58分 イ・ジェソン→オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
71分 ソル・ヨンウ→ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
71分 キム・ムンファン→オム・ジソン（スウォンジー）
77分 ペク・スンホ→チョ・ギュソン（ミッティラン）