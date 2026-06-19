MATCH 28 グループA第2戦



2026年6月19日 10:00キックオフ（会場：エスタディオ・グアダラハラ）



メキシコ 1-0 韓国



ともにグループ初戦で勝ち点3を獲得してきたチーム同士の対戦。このゲームに勝てばグループ突破が決まる一戦は、完全ホームのメキシコがゲームをコントロールする展開に。序盤こそ韓国のプレスが機能する時間帯もあったが、徐々にボールを支配するのはメキシコの方となった。





韓国の流れを変えたのはイ・ガンインだ。前半途中から自陣深くまでポジションを下げ、ボールを引き出してリズムを作っていく。最終的に前半のポゼッションは韓国の方が上となった。後半、思わぬ形でゲームが動く。メキシコが左サイドからクロスを上げると、ペナルティエリアで浮いたボールをGKキム・スンギュが取りに行こうとしたところで味方のイ・ギヒョクと接触してキャッチングできず。こぼれたボールをメキシコはルイス・ロモが押し込んで先制に成功する。その後スンギュには2本のスーパーセーブがあっただけに、何とももったいない失点だった。韓国はなかなか枠内シュートがなかったが、後半42分にビッグチャンス。左サイドからのクロスに途中出場のチョ・ギュソンがヘディングシュート。完璧な一撃だったが、メキシコの守護神ランヘルがスーパーセーブ。その後も韓国は攻め込んだが、メキシコのゴールは割れず。メキシコが1-0で勝利を収め、連勝でグループ突破を決めた。［スコア］メキシコ 1-0 韓国［得点者］メキシコルイス・ロモ（50）韓国［ポゼッション］メキシコ 39%韓国 54%中立 7%［シュート数］メキシコ：8本韓国：8本［枠内シュート］メキシコ：4本韓国：2本［イエローカード］メキシコ韓国イ・ガンインペク・スンホメキシコフォーメーション：［4-1-2-3］監督：ハビエル・アギーレGKラウール・ランヘル（AELリマソール）DFホルヘ・サンチェス（PAOK）エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ）ヨハン・バスケス（ジェノア）ヘスス・ガジャルド（トルーカ）MFエリック・リラ（クルス・アスル）ルイス・ロモ（グアダラハラ）ブライアン・グティエレス（グアダラハラ）FWラウール・ヒメネス（フラム）フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ）ロベルト・アルバラド（グアダラハラ）交代出場71分 ブライアン・グティエレス→オルベリン・ピネダ（AEKアテネ）71分 ルイス・ロモ→オベド・バルガス（アトレティコ・マドリード）80分 ロベルト・アルバラード→イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）80分 ラウール・ヒメネス→サンティアゴ・ヒメネス（ミラン）84分 フリアン・キニョネス→セサル・ウエルタ（アンデルレヒト）韓国フォーメーション：［3-4-2-1］監督：ホン・ミョンボGKキム・スンギュ（FC東京）DFイ・ハンボム（ミッティラン）キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）イ・ギヒョク（江原FC）MFソル・ヨンウ（レッドスター）ファン・インボム（フェイエノールト）ペク・スンホ（バーミンガム・シティ）イ・テソク（オーストリア・ウィーン）イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）イ・ジェソン（マインツ）FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）交代出場57分 ソン・フンミン→ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）58分 イ・ジェソン→オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）71分 ソル・ヨンウ→ヤン・ヒョンジュン（セルティック）71分 キム・ムンファン→オム・ジソン（スウォンジー）77分 ペク・スンホ→チョ・ギュソン（ミッティラン）