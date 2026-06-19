CIOは、Qi2.2に対応した5000mAhのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」のホワイトを発売した。価格は7130円。Amazonと楽天市場では、26日まで10％オフで販売される。

「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」は、最大25Wのワイヤレス充電に対応し、半固体系バッテリーセルを採用したモバイルバッテリー。3月27日に発表され、「後日発売予定」とされていたホワイトが発売されたかたち。

バッテリー容量は5000mAhで、Qi2.2規格による最大25Wのワイヤレス充電と、最大20Wの有線充電に対応する。マグネット吸着式のワイヤレス充電ではiPhone 17 Proを30分で35％まで充電できるほか、有線充電ではエネルギーロスを抑えることができ、同機種を30分で48％まで充電できる。

発火原因の電解液を10％以下に抑え、釘が貫通しても発火しない半固体系のバッテリーセルを採用。300回使用時の膨張係数を80％以下に抑える放熱設計「NovaCore C2」と、熱を検知し出力を制御する「NovaSafety S2」を組み合わせることで、燃えにくさを追求したとアピールする。

本体側面には、約21cmのUSB Type-Cケーブルを内蔵する。ケーブルは脱着式なので、断線した場合は交換が可能。内蔵ケーブルとは別に、USB Type-C端子を1つ搭載している。

本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットしデバイス側へ直接給電する、完全パススルー機能を備える。また、ワイヤレス充電の発熱を抑える「セーフティーモード」にも対応しており、本体ボタン長押しで充電速度を7.5Wに抑えることができる。

本体の大きさは約100×70×14mm、重さは約151g。カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色。

価格は7130円で、販路はAmazonや楽天市場の公式オンラインストア、一部家電量販店、直営店CIO STORE。また、発売を記念しキャンペーンを実施する。Amazonではプロモーションコード「652Q2IYX」を入力することで、楽天市場ではクーポンコード「XUJS-M0CB-YHWL-4YSO」を入力することで、10％オフで購入できる。期間は26日まで。

リコール機種からの交換対象

同製品の前機種にあたる「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable」はリコールの対象であり、Ex01のユーザーはEx04への無償交換、もしくは返金額と同額でEx04が購入できる。