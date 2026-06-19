シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。名曲「中央フリーウェイ」（1976年）の制作裏話を明かした。

高校時代に松任谷の楽曲に出合い「青春なんですよ」と語った秋元氏は「まず、僕が挙げたのが、やっぱり『中央フリーウェイ』の凄さ」と明言。「凄いと思うんですよ」と力を込めた。

「つまりそれまでご当地ソング的なね、地名が入ったものはあるじゃないですか。だけどこの車でね、ドライブ感がありながら、その風景が見えてくる。つまり何がいいかっていうと、オーディエンスは同じことやりたくなるでしょう？車でね。車で、あっ見えた、見えたって。本当だ、あのビール工場があって、競馬場があってって」と凄さを語った。

続けて「これはどういうところから、これはいけるなと思ったんですか」と質問すると、「いけるなとは思ってないんですけれどね」と松任谷。

「5日間ぐらいで作ったんですけれど、かまやつひろしさんとテレビの特番みたいなことをしまして」「かまやつさんと曲の交換をするということで、期限内に作った曲で」と回顧。

歌詞については「別にリアルというよりも、土地勘があったから。で、お金は取られるけど、高速だからフリーウェイって言ったらいいのかな」と続けた。

自身の制作スタイルは「曲先なので、大抵」と言い、「出だしのメロディー浮かんだときに、ちょうど“中央フリーウェイ♪”って乗ったんですよ。そこから入っていったんですけれどね」と振り返った。