SWEET STEADY「THE FIRST TAKE」初出演予告に期待高まる「やっと」「泣ける」先輩からもコメント続々
【モデルプレス＝2026/06/19】YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のX（旧Twitter）が18日に更新された。7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の出演が予告され、話題を呼んでいる。
【写真】「泣ける」と話題 ふるっぱー妹分の予告動画
同チャンネルのXでは、足並みを揃えて収録スタジオに入ってくるSWEET STEADYの動画が投稿された。同チャンネルに初めて出演するSWEET STEADYは「ついにきたよ」「嬉しい」と喜びを口にしながらも、緊張した様子。「私たちSWEET STEADYです」と挨拶するまでで動画は終わり、「THE FIRST TAKE OUT FRIDAY 22：00」と19日22時にYouTubeチャンネルにて本編が公開されることが予告されている。
この投稿に同じくアソビシステムに所属する先輩から反応が続々。FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌は「きゃあ！！！！」、真中まなは「！！！！！！！！！」と祝福し、CANDY TUNEの南なつは「おはよー！！楽しみだねぇ」、宮野静は絵文字で喜びを表現している。ファンからも「すいすてやっと」「泣ける」「何の曲歌うんだろう！楽しみすぎる」「どんどん努力が報われてて感動」などと反響が寄せられている。
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では『SWEET STEP』が「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲」「最優秀ガールズアイドルカルチャー」の3部門にエントリー。8月には神奈川・ぴあアリーナMMにて初のアリーナ単独公演を控えている。（modelpress編集部）
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◆SWEET STEADY「THE FIRST TAKE」予告動画公開
同チャンネルのXでは、足並みを揃えて収録スタジオに入ってくるSWEET STEADYの動画が投稿された。同チャンネルに初めて出演するSWEET STEADYは「ついにきたよ」「嬉しい」と喜びを口にしながらも、緊張した様子。「私たちSWEET STEADYです」と挨拶するまでで動画は終わり、「THE FIRST TAKE OUT FRIDAY 22：00」と19日22時にYouTubeチャンネルにて本編が公開されることが予告されている。
◆「SWEET STEP」がバズリ中・SWEET STEADYとは？
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では『SWEET STEP』が「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲」「最優秀ガールズアイドルカルチャー」の3部門にエントリー。8月には神奈川・ぴあアリーナMMにて初のアリーナ単独公演を控えている。（modelpress編集部）
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