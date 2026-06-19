松屋、ふわふわとろとろ玉子を合わせた「ふわたまうな丼」6月23日発売
松屋は、夏の定番メニュー「うな丼」を6月23日10時から販売する。今年は昨年好評だった「うなたま丼」を進化させ、ふわふわとろとろ食感の玉子を合わせた新メニュー「ふわたまうな丼」として展開する。
香ばしく焼き上げたうなぎに特製タレを絡め、ふわとろ食感の玉子を組み合わせた一品。あわせて、松屋の牛めしとうなぎを組み合わせた「うなぎコンボ牛めし」も販売する。
【ふわたまうな丼ダブル、トリプル、うなぎコンボ牛めしなど、ラインアップをすべて画像で見る】〈商品概要（価格は税込）〉
◆ふわたまうな丼
価格：1,180円
ふわたまうな丼
◆ふわたまうな丼ダブル
価格：1,880円
◆ふわたまうな丼トリプル
価格：2,580円
◆うな丼
価格：980円
◆うな丼ダブル
価格：1,680円
◆うな丼トリプル
価格：2,380円
◆うなぎコンボ牛めし
価格：1,180円
◆うなぎダブルコンボ牛めし
価格：1,880円
◆うなぎトリプルコンボ牛めし
価格：2,580円
◆ふわたまうな皿
価格：960円
◆うな皿
価格：760円
◆うな牛皿
価格：960円
【ふわたまうな丼ダブル、トリプル、うなぎコンボ牛めしなど、ラインアップをすべて画像で見る】
※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。
※株主優待券は上記メニューに利用可能（ダブル、トリプルを除く）。
発売日：2026年6月23日（火）10時〜
販売店舗：一部店舗を除く全国の松屋
※販売状況は店舗により異なる。