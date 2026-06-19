松屋、ふわふわとろとろ玉子を合わせた「ふわたまうな丼」6月23日発売

松屋は、夏の定番メニュー「うな丼」を6月23日10時から販売する。今年は昨年好評だった「うなたま丼」を進化させ、ふわふわとろとろ食感の玉子を合わせた新メニュー「ふわたまうな丼」として展開する。

香ばしく焼き上げたうなぎに特製タレを絡め、ふわとろ食感の玉子を組み合わせた一品。あわせて、松屋の牛めしとうなぎを組み合わせた「うなぎコンボ牛めし」も販売する。

【ふわたまうな丼ダブル、トリプル、うなぎコンボ牛めしなど、ラインアップをすべて画像で見る】

〈商品概要（価格は税込）〉

◆ふわたまうな丼

価格：1,180円

ふわたまうな丼

◆ふわたまうな丼ダブル

価格：1,880円

◆ふわたまうな丼トリプル

価格：2,580円

◆うな丼

価格：980円

◆うな丼ダブル

価格：1,680円

◆うな丼トリプル

価格：2,380円

◆うなぎコンボ牛めし

価格：1,180円

◆うなぎダブルコンボ牛めし

価格：1,880円

◆うなぎトリプルコンボ牛めし

価格：2,580円

◆ふわたまうな皿

価格：960円

◆うな皿

価格：760円

◆うな牛皿

価格：960円

【ふわたまうな丼ダブル、トリプル、うなぎコンボ牛めしなど、ラインアップをすべて画像で見る】

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。

※株主優待券は上記メニューに利用可能（ダブル、トリプルを除く）。

〈販売概要〉

発売日：2026年6月23日（火）10時〜

販売店舗：一部店舗を除く全国の松屋

※販売状況は店舗により異なる。