【ずんだどん】 受注期間：8月28日まで 11月 発売予定 価格：14,300円

ダイキ工業は、アクションフィギュア「ずんだどん」を11月に発売する。受注期間は8月28日まで。価格は14,300円。

本製品は、東北地方応援企画である「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」のキャラクター「ずんだもん」から派生した奇跡のミームキャラ「ずんだどん」を、1/12スケールのアクションフィギュアで商品化したもの。

霧隠サブロー氏と味噌グラム氏によって生み出された本キャラクターを細やかに表現しており、表情パーツが2種類、ハンドパーツが5種類用意されているほか、小道具として「しゃもじ」や「おひつ飯」が付属している。

「ずんだどん」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：1/12スケール サイズ：全高 約160mm その他仕様差し替えパーツ付属（顔：全2種類、手：全5種類、しゃもじ×1、おひつ飯×1）和服（布製）：キャストオフ可

(C)SSS / 霧隠サブロー / 味噌グラム