「外出先などで、階段や段差を避けるようになった」「気がつくと、すり足やちょこちょこ歩きになっている」という方もいるのではないでしょうか？「それは、『歩く力』が低下してきたという、体からの重要なサインです」と語るのは、リハビリテーション科医である安保雅博さんです。そこで今回は安保さんの著書『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より一部を抜粋してお届けします。

【イラスト】歩く力の基本を養う！片足立ちの方法

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“よい姿勢”を保ち、重心を安定させる「ふらふら防止体操」

バランス能力はひとつの力だけで決まるものではありません。

筋力・柔軟性・姿勢、そして体の感覚が組み合わさって、はじめて「安定した動き」が生まれます。

ふらふら防止体操では、あえて少し不安定な姿勢をとることで、バランス能力の土台となる平衡機能を鍛えます。

この体操をすることで特に、筋肉や皮膚からの情報を脳に伝え、体を支える「体性感覚」が刺激され、バランスを保つ力が高まります。

転びにくい体

続けていくと、

●立ち上がったときにふらつきにくくなる



『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（著：安保雅博／アスコム）

●靴下を履くときに片足でも安定する

●方向転換をしても体がグラつかない

といった変化を感じやすくなります。

重心が安定することで、自然と姿勢も整い、若々しい見た目、転びにくい体へと変わっていきます。

片足で体を支える

【片足立ち】

歩くとき、私たちは「片足で体を支える」動作をくり返しています。【片足立ち】は、この力を養う基本の体操です。

まずは止まった状態で、左右それぞれの足でしっかりバランスを取れるようにしましょう。それだけでも、姿勢よく安定した歩きにつながっていきます。

【一本線歩き】

【片足立ち】に慣れてきたら、動きを加えた【一本線歩き】に挑戦します。

一本線の上を歩くように意識すると、重心が左右にブレやすくなります。あえて不安定な状況をつくることで、体の揺れを抑える力が鍛えられ、歩行時の安定感が高まります。



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

体をひねる動き

【後ろ振り返り】

体の中心軸を保ち、重心をどっしり安定させる体操です。

体をひねる動きによって、歩行や方向転換に必要な筋肉をやさしく伸ばす効果もあります。



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

これらの体操を続けることで、ふらつきにくく、ブレの少ない歩きが身につき、「シャキッとした姿勢」と「転びにくい体」を同時につくることができます。

※本稿は、『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。