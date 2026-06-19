ギター漫談師・林家ペーさんは、御年84歳。1964年に初代林家三平に入門し、愛妻・林家パー子さんとともに、コンビ「林家ペー・パー子」として全身ピンクの衣装に身を包み、したたかにたくましく芸能界を生き延びてきました。そこで今回は、ぺーさん初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』より一部を抜粋し、波瀾万丈な人生をお届けします。

【写真】鮮やかなピンクのペアルック！林家ペーさん、パー子さん

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あの日のこと

ええ〜、あの日のことを振り返るのは、正直、かなりキツいですね。できれば忘れたい。記憶の底に沈めたいっていうのが本当のところ。実際、あれから何がどうしてこうなったのか、よく覚えていないことも多いのよ。

そうかぁ。もう半年以上過ぎたんだ。あらためて振り返ると、そうよねぇ。この年までこんなに凄まじい日々を送ったことはなかったわよ。まさに突然変異、紆余曲折、艱難辛苦。アハハハ、これは大昔、立教大学を受験した時に暗記した四文字熟語だから気にしないでネ。今、書けと言われても「艱難」なんて漢字、書けません。

さて、あの日、昨年９月19日は初代林家三平の命日の前日で、法事で一門が集まったんです。パー子は体調がすぐれないと言うので僕だけ出席して、初代三平のおかみさんの海老名香葉子さんと正蔵さん、現在の三平さんほか30人以上で「林家三平の生誕１００年！ がんばろう」と写真撮影をし始めたところで、電話が鳴った。

赤羽警察署からで、「今、ぺーさんの家が焼けてます」って。こんな時って頭がまっ白になって、「ええええ、えええー、どういうこと？ えええー」しか口から出ないのね。それで誰かが呼んでくれたタクシーに飛び乗った。ところが途中から交通渋滞でタクシーが動かないの。そうこうする間に消防車のサイレンの音がどんどん増えていくじゃない。うちに向かう消防車のせいで交通渋滞を起こしているとわかった僕は、タクシーを降りて走った、走った。パー子は無事か、そればかり考えていた。

うちに着いたら消防車だらけ

で、うちに着いたら消防車だらけ。あとから聞いたら29台集まったそうです。僕らが住んでいた部屋を見上げると黒い煙がもうもうと上がっていて、パー子の顔を見て、それから記憶がないの。マンションの管理会社の人から何か言われたらしいんだけど、覚えていない。パー子もパニックを起こして、猫を助けてと言っていたけど、もう家には近づけませんでした。

その夜は、パー子と着の身着のままビジネスホテルに泊まってね。翌朝、水浸しの家に戻って、とりあえず着られるピンクの衣装を探したの。



『ヨレヨレ人生漫談』（著：林家ペー／小学館）

翌々日の21日から10日間、浅草演芸ホールに出演が決まっていて、穴をあけて芸人仲間に迷惑はかけられないと、そんなことを思ったんだわね。この間、僕の携帯は鳴りっぱなしよ。だけど出られませんでした。

21日、浅草演芸ホールの出番を終えたあと、楽屋でマスコミの取材を受けて、それから、僕にとって実家同然の林家の本家に足が向いた。そこで正蔵さんの奥さんの海老名有希子さんから「迷惑をかけたマンションのかたがたにお詫びに行ったの？ 行ってない？ ダメじゃないの！」と叱られたのよ。あわててマンションに戻って、住人の皆さんに頭を下げました。本来ならまっ先にしなくちゃならないことなのに、人から言われるまで気づかないって、本当に自分が情けないですよ。そうしている間にも取材陣が押し寄せたりして、住人のかたがたには本当に迷惑をおかけしました。

火災の原因

さらに、僕らが火災保険に加入していなかったことは、火事の直後、管理会社に問われてわかったけれど、それがどれほど重大なことか、愚かな僕はその時、理解していなかった。僕とパー子はいざという時のために小さな生命保険には入っているけど、火災保険はまったく意識になかったの。そうしたら有希子さんは、僕たちが住む家を探すとすぐに、布団から着る服、家財道具一式まで届けてくれました。いやぁ、ものすごくありがたかったです。

でも、日が経つにつれてわかってきたこともあるの。広さ約38平方メートルの僕らの住まいは、元はといえばパー子のお兄さんの持ち物で、僕らは家賃を払って30年近く住んでいたの。ところがお兄さんが３年前に急死して、パー子が相続した。ちゃんとモノのわかった人なら、この時が火災保険に入るタイミングだったと言うんだけど、パー子はもちろん、僕も住み慣れた部屋すぎちゃって、名義が変わったことすらピンと来なかった。

ものすごく高い家賃なら何か考えたかもしれないけど、お兄さんに払っていたのは月に８万５０００円。その引き落としがなくなったのは助かったけど、何か月か経つと「ああ、そう？」って、このあたりがなんというか僕のいい加減なところでね。本当に「非常識」と言われても仕方がない。あと、火災の原因は、赤羽消防署と赤羽警察署の調べで、古いコンセントや電気コードの漏電やショートだったこともわかりました。おそらくかなり古いコンセントやコードを使っていたのよね。

火事直後はパー子にもかわいそうなことをしてね。

パー子が毎日手を合わせていた仏壇が燃え、かわいがっていた猫４匹を助けられなかったことのショックよね、元から症状があった難聴を火事後に悪化させたの。それに気づかずにね、僕が寄席に行っている間、近くの親戚の家に身を寄せたらと言ったら「うん」とうなずいた。いやいや、僕の思い込みだったのかもね。

地元のネットワークに助けられた

パー子は携帯電話を持ってないのよ。最新機器が極端に苦手で、自分で絶対にできないと決めつけているの。それで、外出時、僕に用事があると公衆電話から電話をかけてくる。その電話にも僕は丸１日、いや２日か、出なかったんだね。あとから聞いたら、パー子はその間、赤羽の街を彷徨っていたらしいの。少しのお金を持っているうちは「名代 富士そば」でそばを食べて、行くところがないから、そこでじっとしていたらしい。それで閉店になると外に出されて……。

それから？ まったくねぇ。本当にかわいそうなことをしちゃって、あとから何度も謝ったわよ。わかったのは赤羽警察署からの電話なの。困り果てたパー子が警察に相談に行って、たまたま相談にのってくれた警察官が僕らの行きつけの店のおかみさんを知っていて、そこから僕の携帯に電話をくれたの。

赤羽はパー子の生まれた街だし、僕らは長年住んでいるから地元の知り合いがけっこういて、そのネットワークに助けられたわけ。

そんな僕をとても心配してくれたのが、『笑点』のレギュラーメンバーの林家たい平師匠です。地方公演から浅草演芸ホールに駆けつけてくれて、「ぺーさん、“読み切り”をしましょう」と言ってくれたの。

僕も知らなかったんだけど、落語界には古くから、どうにもならない災難に見舞われた仲間を助けるために、特別な演芸会を開く「読み切り」という会があったんですって。僕が知らないだけじゃないの。言い出したたい平師匠も本で読んで知っているだけで見たことはなかったんだそう。

※本稿は、『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）の一部を再編集したものです。