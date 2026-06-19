大切なペットとの別れとその後に訪れる「ペットロス」の苦しみは、経験したことがある人なら「これほど辛いものか」と痛感するものではないでしょうか。ペットの気持ちを読み取り、交流することができる「アニマルコミュニケーター」でもある獣医師・たま愛子先生も、ペットロスを経験された一人。「あなたとあの子の関係は、死によって消えてしまうほど、浅くて軽いものではありません」と語ります。そこで今回はたま愛子先生の著書『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』より一部を抜粋し、ペットロスとの向き合い方をお届けします。

【書影】アニマルコミュニケーターが贈る 犬猫からの「ありがとう」たま愛子『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』

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なぜ「もっとああしていれば」と、自分を責めてしまうのか

あの子を亡くしたあと、飼い主さんは罪悪感を抱き、自責の念に苛まれます。たとえ穏やかな旅立ちだったとしても、どれだけ愛情を注いでいたとしても、「もっと何かできたのでは」と少なからず考えてしまうものです。

実際、私にご相談に来られる飼い主さんの多くが、ご自身を責め続けています。

たとえば、こんな言葉を耳にします。

・病院にもっと早く連れて行けば良かった

・いや、そもそも病院に連れて行かないほうが良かったのでは

・好きなものを食べさせれば良かった

・無理に食べさせなければ良かった

・最期を看取れなかった

・亡くなるときに「逝かないで」と言ってしまった

・介護中に叩いてしまったことがある

・ひどい言葉をかけてしまった

・事故に遭わせてしまった

・安楽死を選んでしまった など

共通して、自分が「とった行動」、あるいは「とらなかった行動」に罪悪感を抱き、「あのとき、逆の行動をとっていれば」と後悔しているのです。そのときは、あの子のことを精一杯考えて、毎回最善と思える行動を選んだはずなのに、そのたった一点だけで自分を責め続けてしまうのです。

罪悪感は誰もが抱く感情

まずは、「罪悪感を抱くのは、決してあなただけではない自然なことだ」と知ってください。

ここでは、少しだけ心の仕組みについてお話しさせてください。

精神科医のデヴィッド・Ｒ・ホーキンズは、著書『パワーか、フォースか』（ナチュラルスピリット）の中で、人の心には「エネルギーの状態」があると示しています。

たとえば、愛や喜びを感じているときは、心も体も軽く、生命力に満ちています。一方で、深い悲しみや無気力、そして「あのときこうしていれば」という強い罪悪感や後悔は、私たちの心のエネルギーを著しく奪い、心身を「死に近いほど、重く沈んだ状態」にしてしまうのです。

つまり、自分を責め続けることは、自分の心と身体を自ら傷つけているのと同じ。それが、立ち直りを遅らせ、思いもよらない体調不良を招く原因にもなりかねません。

そうはいっても、頭ではあの子の死を理解できていても、大切な存在を失ったあと、私たちは自分を責めてしまうものです。ときには、何かを責めることでしか、壊れそうな自分を保てないほど、深い悲しみの中にいるのかもしれません。

自分を責めてしまう「負のループ」の正体

実は、自分を責めてしまうときの「責め方」にはある共通のパターンがあります。

自分を責めているときに陥りがちなのは、「どうして自分を責めているのだろう」と、その「責めている自分自身」をさらに責めてしまうこと（負のループ）です。これでは、いつまでもそのループから抜け出せません。たまのときもそうでした。負のループが長引いてしまいました。



（写真提供：Photo AC）

しかし、そんなときは、「ああ、自分を責めているんだな」と、ただその状態を「眺める」ようにしてみてください。

責めている自分を認めるのは、ありのままの自分を受容する第一歩です。これができると結果的にペットロスを乗り越えやすくなります。

もし、この「認める」のが難しいと感じるなら、「自分を責めている自分を認めます」と声に出してみましょう。すぐにはそう思えなくても大丈夫。

ただ繰り返していくと、不思議と責めている自分を認められるようになっていきます。自分を責める自分を許すと決め、どうかそのままの自分を認め続けてください。

悲しんでいる自分を認める

これは、悲しみなどの他の感情についても同じです。

「悲しんではいけない」と悲しむ自分を責めて感情を抑えるのではなく、「私は悲しんでいるのだな」と悲しんでいる自分をただ認めましょう。

悲しみが深ければ深いほど、私たちは感情と一体化してしまい、感情を切り離しにくくなります。そんなときは、悲しみに飲み込まれている自分をもう一人の自分がちょっと離れた場所から見守るようなイメージをもってみてください。

自分を責めたときと同様に、感情と客観的な距離をとるだけで心が少し落ち着きます。

感情は、よく玉ねぎに例えられます。さまざまな感情が、玉ねぎの皮のように何層にも重なっていて、表面にある感情の皮をむくと、また次の感情が出てきます。悲しみを繰り返し味わい尽くすと、玉ねぎの表層にある悲しみの皮がはがれて、あの子との楽しかったことやうれしかった記憶など、別の温かい感情もあふれてくるのです。

※本稿は、『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。