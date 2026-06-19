令和７年９月に総務省統計局から発表された「統計からみた我が国の高齢者」によると、総人口に占める高齢者の割合は29.4％で、過去最高となったそうです。そんな中で明治大学教授である齋藤孝さんは、「長老と老害は紙一重。年齢を重ねたら、知恵や経験を生かして周囲に貢献する＜長老力＞を発揮し、老害とならないことが大切」と語ります。そこで今回は齋藤さんの著書『長老力 老害と呼ばれない人になる！』より一部を抜粋し、人生後半の成熟の流儀をお届けします。

【書影】慕われ、頼られ、愛される 人間力の磨き方と響かせ方。齋藤孝『長老力 老害と呼ばれない人になる！』

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高齢者の居場所

おじいさんやおばあさんというのは、同居ではなくても、昔はかなり近い感じがしました。ですから、自然と長老力が発揮されていました。

現在も沖縄には、そうした人間の循環が残っているようです。

“おばあ、おじい”の存在です。彼らを中心に一族何世代もの人たちがお墓に集まり、シーミー（清明祭）という先祖供養の宴会をしています。

“おばあ、おじい”が、子や孫たちの成長を見守っているからこそ、一族がまとまります。そして彼らが亡くなれば、次の世代が“おばあ、おじい”になっていきます。

多世代同居には

また沖縄は地域コミュニティの交流が盛んで、みんなで集まってわいわいおしゃべりする「ゆんたく」という文化があります。ここでも老若男女が集います。

沖縄では、高齢者がごくふつうに“おばあ、おじい”として、そこにいていい、ということです。

多世代同居には、マイナス面ももちろんあります。

嫁と姑、舅との関係などもありますので、いまのように核家族化したほうが負担は少なく、心理的には楽になったと思います。これはこれで、社会の流れだと思います。

良い部分だけ残して継承できないのかな

ただ、良いものは良い部分だけ残して継承できないのかなというのが、私の希望的提案です。



（写真提供：Photo AC）

ハラスメント的な嫁いびりや若手いびりというものはなくし、長老の良い部分だけを何とか残して、それを品格として漂わせることができないものかと思います。

いまの日本、とくに都市部では、高齢者の居場所があまりないように感じます。高齢者だけでどこかに集まっていてくれといった感じがあります。

高齢者だけが集まった場合、どうなるか──。

長老だらけになるのかというと、そうではありません。高齢者しかいない場合には、長老とは呼べないでしょう。若い人たちがいてこその長老だと思うのです。

高齢者だけの場所に長老はいない

全員が高齢者ですと、互いに知恵はあるのかもしれませんが、伝えるべき相手もいないということですから、長老になりづらい。たとえば１００歳の人が、85歳の人に向かって長老の雰囲気を出しても、もうどっちもどっちという感じがします。

ところが、おじいさんが５歳や10歳の孫やひ孫に書道や竹トンボ作りなどを教えると、長老的な感じが出てきます。

長老になるためには、居場所が必要だということです。

ポイント 高齢者だけの場所に長老はいない

※本稿は、『長老力 老害と呼ばれない人になる！』（山と溪谷社）の一部を再編集したものです。