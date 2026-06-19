『トイ・ストーリー』3＆4の公式アートブックが発売決定 未公開のコンセプトアートやキャラクター研究などを掲載
映画『トイ・ストーリー3』公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』、映画『トイ・ストーリー4』公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』（どちらもKADOKAWA刊）が、30日に同時発売する。
【掲載カット】ウッディは2と3でどう変わった？比較シーンも
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』では、世界的に著名なアニメーション史家チャールズ・ソロモン氏が、ピクサーチームが新たな冒険を創り上げる過程で直面した技術的課題、達成した成果、そして感情的な障壁を読者に紹介。
本編には「トイ・ストーリー」シリーズ最初の2作品にまつわるストーリーとビジュアル開発を紹介する拡張版イントロダクションに加え、250点以上のコンセプトアートをギャラリーに収録している。
ストーリーボード、キャラクター研究、カラーキー、参考写真、環境アートに加えて、アートディレクターの堤大輔氏による『トイ・ストーリー3』カラースクリプトの特別折り込みページを掲載したこの豪華版は、「トイ・ストーリー」三部作全体の記憶に残る物語を届ける。
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』には、ピクサー・スタジオのアニメーション映画から未公開のコンセプトアート、キャラクター研究、制作過程のアニメーション、ストーリーボード、カラースクリプトが収録。
制作チームによる独占インタビューも収録。映画の制作秘話と創造的なビジョンへの洞察を伝える内容となっている。
【掲載カット】ウッディは2と3でどう変わった？比較シーンも
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』では、世界的に著名なアニメーション史家チャールズ・ソロモン氏が、ピクサーチームが新たな冒険を創り上げる過程で直面した技術的課題、達成した成果、そして感情的な障壁を読者に紹介。
ストーリーボード、キャラクター研究、カラーキー、参考写真、環境アートに加えて、アートディレクターの堤大輔氏による『トイ・ストーリー3』カラースクリプトの特別折り込みページを掲載したこの豪華版は、「トイ・ストーリー」三部作全体の記憶に残る物語を届ける。
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』には、ピクサー・スタジオのアニメーション映画から未公開のコンセプトアート、キャラクター研究、制作過程のアニメーション、ストーリーボード、カラースクリプトが収録。
制作チームによる独占インタビューも収録。映画の制作秘話と創造的なビジョンへの洞察を伝える内容となっている。