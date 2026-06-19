ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

【写真】しろぼしマーサさん

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同じ名前の人がいるのか？インスタグラムや商品が出現

5月にインターネットを見ていて驚いた。私は婦人公論.jpで原稿を掲載してもらうことしかしていないのに、「しろぼしマーサ」のインスタグラムとXができていた。しばらくすると「しろぼしマーサの商品」というのも出現。同じ名前の人がいるのだろうか？どんな人なのだろうか？と思った。

インスタグラムを見た段階で「しろぼしマーサ」とスマホで検索したら、AIの回答が出て、「しろぼしマーサは実在の人物ではない」という内容であった。それ以前は、婦人公論.jpのしろぼしマーサの紹介文をアレンジした内容が掲載されていたのに……。

ネットの世界に詳しくないうえに、自分に自信がない私は、「実在の人物ではない」にショックを受けた。「私は存在していないのだ」という不思議な感覚におそわれた。

そして、ひとり暮らしの欠点を思い知った。家族がいれば、「私は実在しているよね？」と簡単に確かめられるが、ひとりではどうやって確認したらよいのか分からない。

外で犬の吠える声がして、散歩をさせている人がいることを知った。「私は実在していますか？」と、その人に聞こうと思い、椅子から立ち上がった。

しかし、理性はわずかに残っていた。私が実在していたら、「変なババアだ！怖い〜！」と、犬を引っ張って逃げるだろう。それは気の毒だ。私が実在せず、犬が吠えず、散歩させる人も無視して歩き去ったら、私が可哀そうだ。

その時、鏡を見れば良いのだと気がついた。30年も愛用している手鏡が嘘をつくはずがない。鏡を見ると、額にシワが増えた私がいた。存在を確認できて安心した。

さらに理性が働き、人情でしろぼしの原稿を読んでくれている高齢の友人たちに知らせることにした。「あなたの友人の私は、ネットでは連載以外はやっていないです」というメールを送った。

すると、「名前だけが人気ということね」、「ネットは得意じゃないから、ほかは見ない」、「『婦人公論』本誌の読者のノンフィクション原稿募集に『無実の叫び。私はやっていないもん』のタイトルで投稿しろ」などの返信がきた。

1週間後に、「しろぼしマーサって誰ですか？」とネットで質問したら、「実在の人物ではない」というのは消え、以前と同じような婦人公論.jpの紹介文をアレンジした内容になっていた。実在は認めてもらえたようで安堵した。

スマホを手に、困惑する高齢者たち

コロナが流行している頃、予防接種の予約は電話でもインターネットでもできた。

住宅地を歩いていたら、80代に見える女性がスマホを持って家から飛び出して来た。そして、向かいの家のインターフォンを押し、「電話の予約がつながらなくて、スマホで予防接種の予約を取ろうとしたら、わかんなくなっちゃった。息子さんいる？」と聞いていた。20歳くらいの男性が現れ、玄関の外でスマホを受け取り、女性に見せて説明しながら予約を取っていた。眺めているのも悪いので、私はその場を去った。

今年2月に、私はスマホで予約を取り、税務署の確定申告書作成特設会場に行った。

入口で、職員に「パソコンの台数を今年から少なくしたので2時間待ちです。スマホでの確定申告書作成を手伝いますよ」と言われた。しかし、私のスマホではできず、パソコンでの申告書作成を待つ人たちの椅子に坐った。そこには、65歳以上と見える人たちが10人いた。待ち時間が長いので、知らない人同士が会話をしていた。

その中のひとりの男性が立ち上がり、壁に貼ってあるスマホで簡単に確定申告ができるというポスターを指差して言った。「俺たちは取り残されていないか？！」と。坐っている人たちは「そうだ」、「その通りよ」と賛同していた。

私は帰りに、税務署の職員に聞いた。「2年前に買ったスマホなのに、確定申告書が作成できないのは変ではありませんか？」と。すると職員は自分のスマホで調べ、「その機種の次のからできるようですよ」と教えてくれた。私は知らなかったのだが、ネットには確定申告書作成ができるスマホがズラズラと表示されていたのである。



（写真：stock.adobe.com）

外食の注文の壁を越えられるか？

何度も行ったことのある中華食堂が、昨年タブレットでの注文に変わった。私より高齢に見える男性が、注文の仕方が分からず、店員さんを独占していたので聞くことができなかった。私の唯一のスタミナ源である「ニラレバ炒め定食、ご飯少なめ」を、独自で注文できたときは、「時代にのれた」と感動した。

先日、お気に入りの店に行くと、改装により雰囲気ががらりと変わっていた。モバイルオーダーとなっていたので、テーブルに貼り付けてあるQRコードをスマホで読みとったが、途中からわからなくなった。

カウンターにいる店員さんに聞いた。店員さんに「モバイルオーダーをしなくても、あちらの画面から注文すればよいのですよ」と大声で言われ、気づかなかったことを恥じた。大きな画面が店内に3台設置されていた。

中華食堂で、手で持てるタブレットでの注文を経験していたので、この店ではタブレットが巨大になっただけと思い挑戦した。しかし、画面のセットメニューの飲み物を変えることに苦戦。気づいた店員さんが教えてくれたが、血圧が上昇した気がした。自炊で節約すると決めたのに、外食をしようとした罰だと思った。

これからの時代を生きて行けるのかと不安になった。帰宅して、スマホでモバイルオーダーについて検索した。説明がどっさり出てきて、老いた頭脳が疲労するのを覚悟して挑戦しないと、モバイルオーダーは無理だと思った。