詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「ほらほら、伊藤さん」です（画：一ノ関圭）

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仔猫のジェシーがぐんぐん育つ。

家じゅうが仔猫のペースに呑み込まれて二週間、仔猫の世話役を一手に引き受けていたエリックが動かなくなった。遊ばなくなり、食べなくなり、押し入れの中や台所の棚の奥の籠の中という手の届かないところに隠れ潜むようになった。耳元で枝元ねこちゃんの声がぐわんぐわんと鳴りひびくような気がした。

「ひろみちゃん、獣医に診せたほうがいいよ、××が（ねこちゃんちの二代前の猫。名前を忘れてしまった。訊こうにもねこちゃんがいない）そうやって死んだじゃない、押し入れの中で死んでたじゃない」。

連れていった獣医で言われたのは、仔猫からうつった風が悪化したのだろう、と。発熱して脱水症状である、と。そういえば仔猫は目やにをくっつけている。そしてときどき仔猫っぽいしぐさで、盛大なくしゃみをしている（めちゃくちゃかわいい）。

エリックは点滴で水分を入れてもらい、抗生剤や解熱剤を注射してもらって帰ってきた。少し経ったら熱は下がり、そろりそろりと動き出した。でも仔猫が遊びたがって乗りかかると真剣に怒るから完治はまだだ。と、ここまではエリックの話。ところがクレイマーにも問題があった。「後ろ足の筋力が落ちてます」と獣医の先生に言われたのだ。

クレイマーの犬年齢を人に換算すると八十歳。この間まで七十八歳くらいだった。犬はすごい。加齢の速度がとんでもなく速い。この頃は「やっぱり八十歳の老人なんだな」と納得するような、そんな歩きぶりだ。ベッドやソファに上がるのも、よっ、よっ、よっこらと声を出してるような上がり方をする。後ろ足だけ残ったりもする。階段は、一段一段よろめきながら上がる。

それもこれも、夏のせいだ。夏が暑くて、やたらに長いせいだ。

それまで朝夕の散歩をしていたのが、暑さにへこたれて、夜の散歩に切り替えた。十一時頃になるとやっと二十九度に下がる。ところがそれに慣れちゃって、冬になっても昼間の散歩に行きたがらなくなった。行こうとすると、頑として動かない。いつまでもそこらの草のにおいを嗅いでいる。「ほら、クレイマー」と声をかけると、「草とにおいの研究をしているのだ、じゃましないでもらいたい」みたいな顔で嗅ぎつづける（なんだか、死んだ夫の声が聞こえてくるようだ）。

「クレイマー、行こうよ」とうながすと、坐り込んで頭を掻く。リードをひっぱると、頭を低く、首を硬くして、上目遣いであたしを見て、四肢を踏ん張って抵抗する。いかにも頑固で老獪な拒否のしかたに、あたしはうんざりして「そんならいいわよ」ということになる。後は家の中で寝ている。おしっこに出たって直帰である。

ぐんぐんと彼の筋力が落ちてきたのをあたしは感じ取っていた。あたしはズンバに行くが、クレイマーはズンバに行かない。その上陽に当たらない。ビタミンDを得るには日光浴と、こないだ骨粗鬆症についての講習会で聞いたばかりだ。

クレイマーは仔犬の頃から水遊びが大好きだった。ちょっとでも水が流れていれば飛び込んでいった。カリフォルニアにはちゃんとした川はなかったから、近所の川に、最初に飛び込んだときの、うれしそうな表情は忘れられない。ところが去年の夏は、河岸に下りるのはできても、階段を上がって土手の上に戻るのが一苦労だった。それで、暑くなくなった後、段々の多い山歩きにも、連れて行かなくなっていた。

山歩きには二時間かかる。その時間を仕事できるというのは、つねに仕事でいっぱいのあたしにはとってもありがたかった。でもこうして獣医のひとことで気がついた。このまま老いさせてたまるものか。

あたしは日中の散歩を再開した。車には素直に乗るから、近くの公園まで連れて行く。降りると、素直についてくる。それでぐるっと歩く。日に当たる。足腰を動かす。やってみれば、クレイマーの老いも、頑固な拒否もあったけど、それを口実に楽をしようとしていた、あたしの問題でもあったのだ。

あたしが「おいで、クレイマー」「Good boy、クレイマー」、そんなふうに呼びかけるから、犬と飼い主の関係に寄りかかって、散歩をあきらめてしまうのだ。いっそ犬と思わずに、父のような、夫のような、ひとりの高齢者と思ったらどうか。

伊藤さん、あとちょっとですよ。

伊藤さん、がんばりましたね。

伊藤さん、あっちのにおいもよさそうですよ、行ってみましょうか。

伊藤さん、とヘルパーさんたちに呼ばれていた父の老い果てた頃のことを思い出した。老い果てた父と向き合い始めて、数年かかって会得した心得を思い出した。

それは「父ノ意思尊重セヨ」。

父のためによかれと思って、こっちでぐいぐいすすめていくと抵抗される。父の思いを聞き取って、尊重していくことが、いちばんスムーズに、父の「生きる」をサポートすることにつながっていくのだなあ、と。もちろん父よりあたしのほうが情報もアイディアも多かったから、最終的にはあたしの考えたようにしたかったが、それでも父には、俺のことだという意識と、本人ならではの不安と、そして、尊厳があった。

犬は犬で、死ぬ老いるについての不安は持たない。でも犬なりに尊厳はある。今までふたりで生きてきたのだから、最後までふたりで生きる。もちろん周囲にチトーやら猫たちやら、いろんな「生きる」がうごめいているけれども。