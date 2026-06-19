「西野カナかと」りんごちゃん、最新ショットに驚きの声「何キロ痩せたの〜？」「美しすぎるんだが…」
ものまねタレントのりんごちゃんは6月18日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。
【写真】りんごちゃんの最新ショットに驚きの声
コメントでは「何キロ痩せたの〜？ すごーい 綺麗」「りんごちゃん、ダイエット順調なんだねっ！」「可愛い」「西野カナかと思ったよ めんこい」「美しすぎるんだが…」「素直に美人だ」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】りんごちゃんの最新ショットに驚きの声
「素直に美人だ」りんごちゃんは2枚の写真と1枚の画像を公開。1枚目はカメラに向かってほほ笑む上半身のカットで、2枚目は全身ショットです。レースをあしらったシャツにベストを重ね、白いチュールスカートやパールのイヤリングを組み合わせたフェミニンなコーディネートを披露しています。腕や顔周りがとてもすっきりして見えますね。
番組企画でダイエットに挑戦バラエティー番組『熱狂マニアさん！』（TBS系）の企画でダイエットに挑戦しているりんごちゃん。13日には「ご褒美あいしゅ」とつづり、8枚の写真と2枚の画像を公開しました。ソフトクリームを手に笑顔を見せるショットのほか、ダイエットメニューも披露。栄養バランスに配慮した、おいしそうな食事が並んでいます。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)