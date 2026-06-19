最新の一部改良とカローラへの反響

トヨタは2026年5月12日に、セダンタイプの「カローラ」の一部改良をおこない発売しました。さらに、2026年10月にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念しアップデートした特別仕様車も同時に発表されています。

新しくなったカローラについて、現在の販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

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カローラは1966年の初代誕生以来、時代の変化に合わせて進化を続けてきた歴史あるモデルです。日本においても、国内の道路環境に適した扱いやすさを備え、非常に高い人気と需要を誇っています。

現行モデルとなる12代目は2019年にフルモデルチェンジが実施されました。

この世代では、グローバル共通のTNGAプラットフォーム（GA-C）を採用しつつ、国内の道路環境に合わせた専用ボディが開発されました。ボディサイズは、15インチタイヤ装着車で全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mmです。

外観は低重心でスポーティなシルエット、内装は薄型・ワイドなインストルメントパネルによる開放的な空間が表現されました。

パワートレインには1.8リッターハイブリッドシステムなどが設定され、駆動方式は2WDと電気式4WDシステムの「E-Four」から選択可能。

また、安全面では自転車や夜間の歩行者検知などが可能となっている、最新の「Toyota Safety Sense」が全車標準装備されました。

その後、2022年に改良が実施され、電動モジュールを刷新した1.8リッターハイブリッドシステムへの刷新や、ガソリン車への1.5リッターダイナミックフォースエンジンの採用といったパワートレインの変更がおこなわれました。

2024年にはスポーティなエアロや専用サスペンションなどを備えた特別仕様車の「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」が設定され、以後カタログモデルとしてラインナップされています。

アクティブスポーツはエクステリアにスポイラー付きフロントバンパーやロゴ入りロッカーパネル、専用カラーのミラーとアルミホイールを装備し、2WD車には専用サスペンションを採用しました。

内装はグレーステッチ入りのスポーツシートやロゴ入りインパネ、アルミペダルで上質感を演出。専用色セメントグレーメタリックも用意されています。

続いて2025年の一部改良では、ブラインドスポットモニターの標準設定化による安全性能の向上とともに、パワートレインがハイブリッド車（HEV）へと一本化され、ガソリンモデルが消滅しています。

そして今回、2026年5月12日に実施された一部改良では、さらなる商品力の強化が図られています。

具体的な変更点として、ボディカラーに新色の「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」が新たに追加設定されました。

また、スタンダードな「X」グレードの装備が見直され、スマートエントリーやナビレディパッケージが標準装備化されたことで、エントリーモデルとしての利便性が一段と高められています。

さらに、特別仕様車のアクティブスポーツはカローラシリーズの登場60周年を記念した仕様にアップデートされました。

60周年記念モデルは、従来の装備に加え、フロントフェンダー左右に記念ロゴステッカーを配し、インパネの合成皮革巻き部分にレーザー加工の記念ロゴを特別装備。

内装にはミッドグレーと黒を組み合わせた60周年記念モデル専用のスポーツシートを採用し、上質で都会的な空間を演出しています。

また、バンパーやロッカーモールをボディと同色で統一して「カローラツーリング」の特別仕様車の黒基調と差別化したほか、足元を引き締めるブラック塗装の17インチアルミホイールも装備しています。

現在のラインナップにおける販売価格（消費税込）は、X（2WD）の238万400円から、特別仕様車であるACTIVE SPORT（E-Four）の344万6300円となっています。

それでは、この一部改良モデルのカローラについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

トヨタの販売店スタッフは現在の状況について次のように話します。

「カローラはトヨタ車のなかでもトップクラスの人気車種となっています。6月中にご注文を頂きました場合、8月上旬ごろに生産を行い、9月中旬から下旬ごろの納車となります。

一番人気は特別仕様車を除いた最上位グレードの『W×B』です。また、直近の改良によって追加された新色のニュートラルブラックの予約を多くいただいています」

また、セダンならではの特徴やユーザーからの声については以下のように語ります。

「カローラはセダンタイプのため安定感があることが最大の特徴です。例えば同じトヨタ車のヤリスからサイズアップや走行の安定性を気にして乗り換えるという方が多いです」

アップデートされた特別仕様車についてはどうでしょうか。

「特別仕様車の発表から1か月ほどですが、『いつ頃納車してもらえるか』『どんなクルマなのか』というお問い合わせをいくつも頂いており、お客様からの期待を感じています」

長年愛され続けるカローラですが、今回の最新改良によってその利便性と安全性がさらに磨かれ、幅広い層から安定した支持を集め続けているようです。