カプコンのSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』のタイトルアップデートが6月19日に配信され、主人公ヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」が本編で使用可能になった。あわせて、主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオも公開されている。

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「らくがきスーツ」は、これまで体験版『プラグマタ スケッチブック』のみに収録されていたヒュー向けのアウトフィット。今回のアップデートで本編にも追加され、プレイヤーは製品版でも着用できるようになった。

今回のタイトルアップデートでは、「らくがきスーツ」の追加に加えて、トレーニングシミュレーション30「STAND or DIE」の難易度緩和、誤字脱字の修正が実施されている。

あわせて、由薫が歌う主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオが公開された。映像には、月面を舞台にしたヒューとディアナの冒険の記憶が描かれている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）