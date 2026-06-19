ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より、「にじネイル Shiny」グッズが6月19日18時から販売開始されることが発表された。

【画像あり】ライブのオシャレにもいいかも？ グッズラインナップ

今回登場する「にじネイル Shiny」は、にじさんじ所属の魁星、甲斐田晴、叶、北見遊征、葛葉、榊ネス、ローレン・イロアスの7名による、煌びやかなパーティーをイメージしたグッズシリーズ。イラストはオットンが手がけている。

ネイルポリッシュ、ランダムグリッター缶バッジ、シートシールの全3種類がラインナップされる。

ネイルポリッシュは全7種で、価格は各2,000円（税込）。ボトルサイズは約12mLで、特典カードが付属する。シリーズ初のラメ入り仕様となっており、購入は1会計につき各5点までとなる。

ランダムグリッター缶バッジは全7種ランダム封入で、価格は650円（税込）。サイズは直径約56mmで、1会計につき40点まで購入可能。

シートシールは全7種で、価格は各800円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）