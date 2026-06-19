『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』を盛り上げる「バケバケ応援隊」に、FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と早瀬ノエルが就任することが発表された。2人は本編で声優にも挑戦する。

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1990年より『漫画アクション』で連載開始、1992年にTVアニメの放送がスタートした『クレヨンしんちゃん』。劇場版は1993年に第1作目『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王』が公開されて以来、これまでに計32作品が公開されてきた。

最新作となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』では、秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、野原家がひろしの故郷である秋田へ帰省することに。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが“妖怪の国”から飛び出し、秋田や春日部、日本中で大暴れ。“妖怪の国”に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。

監督を務めるのは、TVアニメ「クレヨンしんちゃん」の演出を2022年から担当し、『映画クレヨンしんちゃん』では2024年から絵コンテ・パート演出を担当している渡辺正樹。脚本は、TVアニメ「クレヨンしんちゃん」の中村能子が手がける。

すでにゲスト声優として伊藤沙莉、マユリカの出演が発表されているほか、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら声優陣の出演、主題歌にTOMOOの「大人になったら」が起用されることも発表されている。

今回バケバケ応援隊に就任するFRUITS ZIPPERは、2022年の結成以降、ポップで個性あふれる楽曲とパフォーマンスで注目を集める7人組アイドルグループ。「わたしの一番かわいいところ」は、TikTok総再生回数が2025年3月までに30億回を突破している。TVアニメ『クレヨンしんちゃん』では2025年からオープニング曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」を担当している。

今回のサプライズ発表は、FRUITS ZIPPERのレギュラー番組であるテレビ朝日「FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？」内で行われた。仲川は就任にあたって「『いつか「映画クレヨンしんちゃん」で声のお仕事ができたらいいなあ』とメンバーで話していたので、今回その夢が叶いとても嬉しいです」とコメント。また、FRUITS ZIPPERの“公式お兄さん”であり、本作でゲスト声優を務めるマユリカから「今度しんちゃんでよろしくね」と声をかけられていたといい、「こうしてお二人と共演できて、とても感慨深いです」と振り返った。

二人が演じる役柄は明かされていないが、アフレコでは「普段の話し方でOK」というオーダーに苦戦したという。

■コメント・仲川瑠夏いつか『映画クレヨンしんちゃん』で声のお仕事ができたらいいなあ」とメンバーで話していたので、今回その夢が叶いとても嬉しいです。アフレコでは「普段の話し方で大丈夫」と言っていただいたものの、聞こえづらい部分があり、「もう少しはっきりお願いします」と何度か指摘をいただき、声優の難しさを改めて実感しました。本作は花火など夏らしい要素もあり、思い出に残る作品になると思うので、私自身も観るのがとても楽しみです！ 今年の夏はみなさんと一緒に映画を観て、素敵な思い出を作れたら嬉しいです。

・早瀬ノエル以前、グループとして一度声のお仕事をさせていただいたことはありましたが、2人だけでの参加は初めてだったので、とても驚きました。また、私たちFRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”でもあるマユリカさんから、「今度しんちゃんでよろしくね」と声をかけていただいていたので、こうしてお二人と共演できて、とても感慨深いです。アフレコでは瑠夏同様に普段の話し方のまま演じさせていただき、あっさりOKをいただいたものの不安もありましたが、みなさんを信じて大丈夫だと思えました。本作は日常ではあまり起きないようなテーマなので、驚きつつ楽しんでいただけたら嬉しいです！（文＝リアルサウンド編集部）