「なぜ勝てないんだ…」メキシコに痛恨黒星、韓国代表を襲った“ふたつの呪縛”に地元メディアも唖然 「ジンクスが立ちはだかった」「信じられない過失だ」【W杯】
現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡでメキシコ代表と韓国代表が対戦し、ホストカントリーである前者が１−０の勝利。グループ首位通過を確定させ、決勝トーナメント進出一番乗りを果たした。
じりじりした展開が続いた前半を０−０で終え、ついに50分、試合が動く。韓国はＧＫキム・スンギュが味方ＤＦとぶつかってクロスボールをファンブル。このこぼれ球をルイス・ロモに決められ、先制を許してしまう。ホン・ミョンボ監督は早々にソン・フンミンを交代させるなど積極策に打って出て、終盤には立て続けにゴールチャンスを掴んだが決定力を欠き、０−１の惜敗を喫した。
またしても韓国は“ふたつの呪縛”を打破できずに終わった。ひとつは、ワールドカップにおける対メキシコ戦の戦績だ。過去に1998年大会（１−３）と2018年大会（１−２）で対戦し、ともに敗北。今回も三度目の正直とはならなかった。さらに、過去のグループリーグ第２戦は４分け７敗とひとつの白星も挙げられていなかったが、ふたたび敗れてしまい、ジンクスの前に屈した。
韓国メディア『News1』は「韓国代表はまたしてもジンクスを覆せなかった。必勝を期したメキシコ戦で三度敗れる結果に終わり、“第２戦の未勝利”も打ち破れなかった」と報じ、「良いペースでゲームを進めていたが、守備陣の信じられない過失でゴールを割られてしまった。グループ１位通過を早々に決めるチャンスを逃したのである」と論じた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【ゴール動画】韓国守備陣が致命的な連携ミス…メキシコが奪った決勝点をチェック！
じりじりした展開が続いた前半を０−０で終え、ついに50分、試合が動く。韓国はＧＫキム・スンギュが味方ＤＦとぶつかってクロスボールをファンブル。このこぼれ球をルイス・ロモに決められ、先制を許してしまう。ホン・ミョンボ監督は早々にソン・フンミンを交代させるなど積極策に打って出て、終盤には立て続けにゴールチャンスを掴んだが決定力を欠き、０−１の惜敗を喫した。
またしても韓国は“ふたつの呪縛”を打破できずに終わった。ひとつは、ワールドカップにおける対メキシコ戦の戦績だ。過去に1998年大会（１−３）と2018年大会（１−２）で対戦し、ともに敗北。今回も三度目の正直とはならなかった。さらに、過去のグループリーグ第２戦は４分け７敗とひとつの白星も挙げられていなかったが、ふたたび敗れてしまい、ジンクスの前に屈した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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