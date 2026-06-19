″台風のたまご″ ＝熱帯低気圧が発生 このあとの勢力と進路を詳しく 24時間以内に台風に発達する見込み 最大瞬間風速50メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年06月19日10時10分発表 気象庁
19日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯12度40分 (12.7度)
東経143度50分 (143.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
19日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯13度35分 (13.6度)
東経141度00分 (141.0度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
20日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経138度40分 (138.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
21日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度40分 (15.7度)
東経134度40分 (134.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度40分 (18.7度)
東経126度50分 (126.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)
24日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度30分 (19.5度)
東経125度25分 (125.4度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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