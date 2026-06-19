【Ｗ杯Ａ組・第２節】メキシコが韓国に競り勝ちグループ首位通過を確定！ チェコ対南アフリカはドロー決着
北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＡ第２節の２試合が行なわれた。
チェコ対南アフリカは１−１のドロー。メキシコ対韓国は、メキシコが１−０で接戦を制した。
この結果、メキシコが連勝を飾り、勝点６でグループ首位通過を確定。韓国が勝点３で２位につけ、チェコと南アフリカは共に勝点１で、得失点差で上回るチェコが３位だ。
グループＡ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
メキシコ ２−０ 南アフリカ
韓国 ２−１ チェコ
▼第２節
チェコ １−１ 南アフリカ
メキシコ １−０ 韓国
▼第３節（日本時間で６／25 10時にキックオフ）
チェコ対メキシコ
南アフリカ対韓国
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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チェコ対南アフリカは１−１のドロー。メキシコ対韓国は、メキシコが１−０で接戦を制した。
この結果、メキシコが連勝を飾り、勝点６でグループ首位通過を確定。韓国が勝点３で２位につけ、チェコと南アフリカは共に勝点１で、得失点差で上回るチェコが３位だ。
グループＡ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
メキシコ ２−０ 南アフリカ
韓国 ２−１ チェコ
▼第２節
チェコ １−１ 南アフリカ
メキシコ １−０ 韓国
▼第３節（日本時間で６／25 10時にキックオフ）
チェコ対メキシコ
南アフリカ対韓国
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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