「良くやってくれた。ただ、失点の場面が残念」メキシコ相手に０−１、韓国監督が痛恨敗戦を悔やむ。FC東京GKがボールをこぼす【W杯】

「良くやってくれた。ただ、失点の場面が残念」メキシコ相手に０−１、韓国監督が痛恨敗戦を悔やむ。FC東京GKがボールをこぼす【W杯】