「一つのミスが勝敗の天秤を傾けた」メキシコが韓国を下し首位通過！ 指揮官がタフな一戦を振り返る「激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなかった」【Ｗ杯】

「一つのミスが勝敗の天秤を傾けた」メキシコが韓国を下し首位通過！ 指揮官がタフな一戦を振り返る「激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなかった」【Ｗ杯】