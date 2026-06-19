メキシコが韓国に１−０勝利。Ａ組を首位で通過した。（C）Getty Images

写真拡大

　メキシコ代表は現地６月18日、北中米Ｗ杯のグループＡ第２節で韓国代表と対戦。50分に相手GKのキャッチミスでこぼれたボールをルイス・ロモが蹴り込み、先制する。この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。

　試合後のフラッシュインタビューで、ハビエル・アギーレ監督は「非常に厳しい、タフな試合だった」と振り返る。

「我々はお互いをよく知っている。お互いに激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなかった。そして結局のところ、一つのミスが勝敗の天秤を傾ける試合だった」
 
　チャンスを確実にモノにした。

「素晴らしい試合ではなかったし、相手も我々に多くのことをさせてはくれなかった。それでも、我々には（相手の）ミスから生まれたゴールと、複数のチャンスがあった。

　ラウールの二度のヘディングともう一つのチャンス、オベドにもチャンスがあった。一方、彼らは我々をあまり脅かすことはなかった」

　メキシコはこの勝利でグループ首位通過を決めた。ラウンド32の相手は、Ｃ／Ｅ／Ｆ／Ｈ組で、いずれかの３位チームだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】メキシコが韓国戦で先制！ 相手GKがこぼしたボールを蹴り込む

 