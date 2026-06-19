「一つのミスが勝敗の天秤を傾けた」メキシコが韓国を下し首位通過！ 指揮官がタフな一戦を振り返る「激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなかった」【Ｗ杯】
メキシコ代表は現地６月18日、北中米Ｗ杯のグループＡ第２節で韓国代表と対戦。50分に相手GKのキャッチミスでこぼれたボールをルイス・ロモが蹴り込み、先制する。この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、ハビエル・アギーレ監督は「非常に厳しい、タフな試合だった」と振り返る。
「我々はお互いをよく知っている。お互いに激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなかった。そして結局のところ、一つのミスが勝敗の天秤を傾ける試合だった」
チャンスを確実にモノにした。
「素晴らしい試合ではなかったし、相手も我々に多くのことをさせてはくれなかった。それでも、我々には（相手の）ミスから生まれたゴールと、複数のチャンスがあった。
ラウールの二度のヘディングともう一つのチャンス、オベドにもチャンスがあった。一方、彼らは我々をあまり脅かすことはなかった」
メキシコはこの勝利でグループ首位通過を決めた。ラウンド32の相手は、Ｃ／Ｅ／Ｆ／Ｈ組で、いずれかの３位チームだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メキシコが韓国戦で先制！ 相手GKがこぼしたボールを蹴り込む
試合後のフラッシュインタビューで、ハビエル・アギーレ監督は「非常に厳しい、タフな試合だった」と振り返る。
「我々はお互いをよく知っている。お互いに激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなかった。そして結局のところ、一つのミスが勝敗の天秤を傾ける試合だった」
チャンスを確実にモノにした。
ラウールの二度のヘディングともう一つのチャンス、オベドにもチャンスがあった。一方、彼らは我々をあまり脅かすことはなかった」
メキシコはこの勝利でグループ首位通過を決めた。ラウンド32の相手は、Ｃ／Ｅ／Ｆ／Ｈ組で、いずれかの３位チームだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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