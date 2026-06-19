「THE RAMPAGE」のボーカル・吉野北人（29）が18日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。素顔を明かした。

吉野と、番組MCを務める歌手で女優の鈴木愛理は10月23日公開の映画「昨夜は殺れたかも」（監督松木創）で共演している。お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が「愛理ちゃんから見て、北人くんはあざとい部分ありそう？」と聞くと、鈴木は「10月に公開される映画で一緒だったんですけど、ずっと見てきたんですけど、鋭いオーラをあんま出さないくせに腹くくってるというか。ギャップですね」と明かした。

山里が「ぼーっとしてるってこと？」と聞くと、吉野は「よくおじさんって言われます。おじいちゃんっぽいと言われます」と告白。鈴木は「そう！おじさんです。おじいちゃんです」と共感を寄せた。

吉野が「散歩大好き、声が小さい…」と口にすると、鈴木は「あと耳が遠い！」と指摘。山里が「それは心配だよ」とツッコむ中、鈴木は「本当に会話が難しかったんです。最初」と笑顔で明かした。