サックス奏者・上野耕平（３３）が１９日に自身のＸを通じて妻の第１子妊娠を公表した。スポーツ報知の取材によると、お相手はＮＨＫの林田理沙アナウンサー（３６）であることが分かっている。２人は昨年１０月に結婚し、上野は「今年の１１月ごろに子どもが生まれる予定です」と報告。林田アナにとっては再婚相手である上野はどんな人物なのか―。

昨年のクリスマスイブに結婚を発表した上野は、お相手について「とってもまっすぐで優しい心の持ち主で、天使のような笑顔でまわりを明るく照らしてくれる、本当に本当に素敵な方です」と説明。この日の投稿で、結婚したのは昨年１０月だと明かした。一部メディアで林田アナとの結婚＆妊娠が報じられ、「本来ならば無事に生まれてきた時に皆様へご報告したいな、と思っていたところでした。とても嬉しいご報告なのでその時まで取っておこうと…！この様な形でのご報告になってしまい、いつも応援して下さっている皆様にはびっくりさせてしまって申し訳ない思いです」と初めて言及し、ファンに詫びた。

３歳年上の林田アナと同じ東京芸大の出身。公式サイトによると、８歳から吹奏楽部でサクソフォンを始めた。第２８回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門において、史上最少で第１位兼特別賞を受賞。２０１４年第６回アドルフ・サックス国際コンクールで第２位。現地メディア日本でもそのニュースが話題になった。またスコットランドにて開催された第１６回世界サクソフォンコングレスでは、ソリストとして出場し、世界の大御所たちから大喝采を浴びた。２０１７年度第２８回出光音楽賞受賞。２０１８年第９回岩谷時子賞奨励賞受賞。現在、国内若手アーティストの中でもトップの位置をしめ、ソリストとしてＮＨＫ交響楽団、読売日本響楽団、東京都交楽団、国内ほとんどのオーケストラと共演している。

メディアにも多数出演。テレビ朝日系のクラシック系音楽番組「題名のない音楽会」（土曜・前１０時）の出演や、今月２３日に放送されるＢＳ日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」（火曜・後９時）にゲスト出演することも決まっている。ＮＨＫ−ＦＭ「×（かける）クラシック」（日曜・後２時）のＭＣも務め、昨年１１月にＮＨＫホールで開催された同番組のイベントでは、上野とともにＭＣを担当する市川紗椰と３人で司会を務めて共演した。