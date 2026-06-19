今年３月にフジテレビを退社することを公表していた勝野健アナウンサー（２６）が１９日、自身のインスタグラムを更新し、同局を退社したことを報告した。

「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」とつづり、「４年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに心から感謝しています。４年間、本当にありがとうございました！！」とメッセージ。

「今後の所属につきましては、Ｉｎｓｔａｇｒａｍにて追ってお知らせさせていただければと思います」と明かし、「引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！」と記した。

フジテレビは小澤陽子アナウンサーが１８日に自身のインスタグラムで退社したことを報告。約２年で定年退職者も含めると１０人が去る事態となり、来月にも竹内友佳アナの退社が控えている。勝野アナも６月１５日に退職することを報告していた。フォロワーからは「次の道でも頑張って」との声が寄せられている。

勝野アナは慶大経済学部を卒業し、２０２２年に入社。今年３月、インスタグラムを通じて退社することを報告。さらに１月に結婚していたと公表し、今後は生活の拠点を京都へ移すと伝えていた。３月末をもって、担当していた「めざましテレビ」「ぽかぽか」「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」を卒業した。