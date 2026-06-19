◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦 メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）

ＦＩＦＡランク２５位の韓国は同１４位のメキシコと対戦し、０−１で敗れ、決勝トーナメント進出はお預けとなった。開催国のメキシコが一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。

韓国は前半、０−０で折り返したが、後半５分に痛いミスから失点した。ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理しようとしてＭＦ李期奕（イ・ギヒョク）と接触。こぼれ球に反応したＭＦロモに押し込まれ、主導権を握られた。

終盤の絶好機はスーパーセーブに阻まれ、結果的にこれが決勝点に。ＧＫのキャッチミスから失点する形となり、韓国メディア「ＯＳＥＮ」は 「善戦したが、たった一度の致命的なミスで崩れてしまった」と報じた。一方で、ＦＣ東京所属のベテラン守護神について「キム・スンギュは失点後も動じることなくゴールを守り抜いた」と評価することも忘れなかった。

さらに、同メディアは、「開催国メキシコを相手に、ジンクスの前に頭を垂れることとなった」と報道。Ｗ杯の第２戦はこれで４分け８敗となり、１勝もできていないことに触れ、「魔の第２戦」「痛ましい歴史を繰り返した」などと報じた。

◆韓国（１１大会連続１２回目）世界ランク２５位。自国開催の０２年大会で４位が最高。１０年と２２年に１６強。かつて柏でプレーした洪明甫（ホン・ミョンボ、５７）が１４年大会以来２度目のＷ杯で指揮を執る。アジア３次予選はＢ組を１位。予選成績は１１勝５分け。首都はソウル。人口は約５１００万人。