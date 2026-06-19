人気YouTuberばつまる夫婦、所属事務所が契約解除 飲酒運転疑惑巡り対応姿勢に相違
【モデルプレス＝2026/06/19】株式会社Gielプロダクション「Son」は6月19日、公式サイトを更新。人気YouTuber・ばつまる夫婦との契約を解除することを発表した。
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ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」は、夫のジョニー（HIRO）、妻のKANA、そして2人の子どもたちの日常を発信している人気YouTuber。騒動の発端となったのは石垣島旅行の動画で、ジョニーがビールジョッキに入った飲み物を口にした後、車を運転する様子が映されていたことから、飲酒運転ではないかとの疑惑が浮上した。これに対し夫婦は、ジョニーが飲んでいたのはノンアルコールビールで、妻によるドッキリ企画だったと説明。編集の過程でネタばらしのシーンをカットしたため、誤解を招いてしまったとして飲酒運転疑惑を否定した。しかし、その説明に疑問の声も上がっており、SNS上では現在も議論が続いている。
事務所は「ばつまる夫婦専属契約解除に関するご報告」と題した文書を発表し「弊社所属クリエイターの『ばつまる夫婦』につきまして、本日付で弊社との専属契約を解除いたしましたので、ご報告いたします」と報告。「本件の発生以降、撮影素材の検証および本人たちへのヒアリングを通じ、慎重に事実関係の確認を進めてまいりました。しかしながら、現時点において明確な事実の特定・確認には至っておらず、様々な情報が飛び交う中で、これ以上の事実関係の追究は困難であると判断いたしました」と説明した。
その上で「本件において弊社が求めるコンプライアンス意識や本件への対応姿勢において、当人たちとの間に重大な相違があることが判明いたしました」とし「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難であると判断し、本日、ばつまる夫婦と協議の上、専属契約を解除するに至りました」と経緯を明かした。
また、「該当動画における店舗様をはじめとする関係者の皆様、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、深くお詫び申し上げます。 そして日頃から応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。続けて、「今回の事態を重く受け止め、所属クリエイターへの指導・管理体制の不備を反省し、今後はコンプライアンス遵守を下記の通り強化し、再発防止と信頼回復に全力で努めてまいります」としている。（modelpress編集部）
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◆ばつまる夫婦、所属事務所が契約解除
ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」は、夫のジョニー（HIRO）、妻のKANA、そして2人の子どもたちの日常を発信している人気YouTuber。騒動の発端となったのは石垣島旅行の動画で、ジョニーがビールジョッキに入った飲み物を口にした後、車を運転する様子が映されていたことから、飲酒運転ではないかとの疑惑が浮上した。これに対し夫婦は、ジョニーが飲んでいたのはノンアルコールビールで、妻によるドッキリ企画だったと説明。編集の過程でネタばらしのシーンをカットしたため、誤解を招いてしまったとして飲酒運転疑惑を否定した。しかし、その説明に疑問の声も上がっており、SNS上では現在も議論が続いている。
◆所属事務所、契約解除の経緯明かす
その上で「本件において弊社が求めるコンプライアンス意識や本件への対応姿勢において、当人たちとの間に重大な相違があることが判明いたしました」とし「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難であると判断し、本日、ばつまる夫婦と協議の上、専属契約を解除するに至りました」と経緯を明かした。
また、「該当動画における店舗様をはじめとする関係者の皆様、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、深くお詫び申し上げます。 そして日頃から応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。続けて、「今回の事態を重く受け止め、所属クリエイターへの指導・管理体制の不備を反省し、今後はコンプライアンス遵守を下記の通り強化し、再発防止と信頼回復に全力で努めてまいります」としている。（modelpress編集部）
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