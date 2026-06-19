【シークレットNGハウス Season2】制作発表記者会見に“潜入” 二宮＆若林の仕掛ける“疑心暗鬼の心理戦”に人気芸能人たちが奮闘【一部ネタバレあり】
二宮和也と若林正恭のコンビがMCを務める、Prime Videoで独占配信中のバラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』。参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦が繰り広げられる同番組は、一体どのように作られているのか。実際に3rdステージの収録に“芸能記者”として立ち会った様子を紹介していきたい。
【撮り下ろし写真】プレイヤーたちも記者に驚き！心理戦が繰り広げられる
同番組は、MCの二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティーに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
Season2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともに前作からパワーアップ。今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化した。
参加者は、佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）。本田と吉村が脱落し、残った6人が進んだ3rdステージは「記者会見」。実際の媒体も招いて行われる番組の制作発表記者会見で、司会を務めるのは二宮。二宮が巧みに質問を操り、NGを引き出すべくプレーヤーたちを翻弄する…という内容となっている。
プレーヤー同様、取材を行うこちらもNGを知らない状況で、記者会見が始まった。スタート直後からNGが連発する展開で、佐藤が「ちょっと待ってくれ。マジでわからない」、春日も「ちょっと（NGが出るのが）早すぎるぞ」と口にするなど、二宮のMCぶりもさえわたり、全員が疑心暗鬼に。しばらくしたところで、プレーヤーたちが「なにがNGなのか」の予想をするため、それぞれの部屋に戻っていく。
プレーヤーたちの戻りを待ちながら、NGが宣告される度、プレーヤーたちが次第にNG項目を特定しようとする動きを目の当たりにして感心していると、二宮がスタッフと何やら話している。スリルある心理戦がこうして作られているのか…などと思いを馳せていると、プレーヤーたちが戻ってきた。再開後もNG宣告はされていくが、少しずつプレーヤーたちも正解に近づいてきたところで、新たなNG追加。これがまた、プレーヤーたちの戦いを面白いものにしていく。
記者会見という性質上、それぞれ指名されると黙りこむわけにはいかず、プレーヤーたちは頭をフル回転させながら、新たなNGを踏まないように慎重にトークを行っていく。そこへ、二宮が容赦なく質問をぶつけていき、番組としては大いに盛り上がるのだが、佐藤がたまらずプレーヤーとして“魂の叫び”をぶつけた。「もう、何も聞かないでくれ！」。
プレーヤーたちも集中して取り組んだ記者会見パートも、いよいよ写真撮影を残すのみとなったタイミングで、さらなるNG追加。最後の最後まで、手を抜かないMC陣からの“NG追加”で、プレーヤーたちも「えっ、ここで？」と動揺し、脱落者争いはさらなる展開を見せていった。それぞれのキャラクターが存分ににじみ出たバトルを間近で堪能できる、貴重な機会となった。
このほかのステージでも、MCと参加者によるギリギリの心理戦が繰り広げられる『シークレットNGハウス Season2』。最後まで勝ち抜くのは、果たして誰か。
【撮り下ろし写真】プレイヤーたちも記者に驚き！心理戦が繰り広げられる
同番組は、MCの二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティーに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
参加者は、佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）。本田と吉村が脱落し、残った6人が進んだ3rdステージは「記者会見」。実際の媒体も招いて行われる番組の制作発表記者会見で、司会を務めるのは二宮。二宮が巧みに質問を操り、NGを引き出すべくプレーヤーたちを翻弄する…という内容となっている。
プレーヤー同様、取材を行うこちらもNGを知らない状況で、記者会見が始まった。スタート直後からNGが連発する展開で、佐藤が「ちょっと待ってくれ。マジでわからない」、春日も「ちょっと（NGが出るのが）早すぎるぞ」と口にするなど、二宮のMCぶりもさえわたり、全員が疑心暗鬼に。しばらくしたところで、プレーヤーたちが「なにがNGなのか」の予想をするため、それぞれの部屋に戻っていく。
プレーヤーたちの戻りを待ちながら、NGが宣告される度、プレーヤーたちが次第にNG項目を特定しようとする動きを目の当たりにして感心していると、二宮がスタッフと何やら話している。スリルある心理戦がこうして作られているのか…などと思いを馳せていると、プレーヤーたちが戻ってきた。再開後もNG宣告はされていくが、少しずつプレーヤーたちも正解に近づいてきたところで、新たなNG追加。これがまた、プレーヤーたちの戦いを面白いものにしていく。
記者会見という性質上、それぞれ指名されると黙りこむわけにはいかず、プレーヤーたちは頭をフル回転させながら、新たなNGを踏まないように慎重にトークを行っていく。そこへ、二宮が容赦なく質問をぶつけていき、番組としては大いに盛り上がるのだが、佐藤がたまらずプレーヤーとして“魂の叫び”をぶつけた。「もう、何も聞かないでくれ！」。
プレーヤーたちも集中して取り組んだ記者会見パートも、いよいよ写真撮影を残すのみとなったタイミングで、さらなるNG追加。最後の最後まで、手を抜かないMC陣からの“NG追加”で、プレーヤーたちも「えっ、ここで？」と動揺し、脱落者争いはさらなる展開を見せていった。それぞれのキャラクターが存分ににじみ出たバトルを間近で堪能できる、貴重な機会となった。
このほかのステージでも、MCと参加者によるギリギリの心理戦が繰り広げられる『シークレットNGハウス Season2』。最後まで勝ち抜くのは、果たして誰か。