【東京ばな奈文具】 6月26日より順次発売

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ロフトは東京の定番土産菓子「東京ばな奈」の文具コレクションを、6月26日より順次全国のロフトおよびロフトネットストアにて販売する。

販売されるアイテムのうち、ダイカットミニレター、フレークシール、メモパッドなどは、「東京ばな奈」の生誕35周年を記念して、1300年以上の歴史を持つ美濃和紙の産地・岐阜県美濃市の文具メーカー「古川紙工」とのコラボレーションにより生まれたもの。歴代商品や季節限定キャラクターなど15種類の「東京ばな奈」をデザインした24種の限定文具がラインナップされている。

そのほか、ぬいぐるみペンケースや三菱鉛筆の「uni-ball one P」から「東京ばな奈」のチャームが付いたボールペンなど販路限定アイテムも展開される。

【東京ばな奈文具】概要

開催店舗：渋谷ロフト、銀座ロフトなど全国のロフトおよびロフトネットストア

商品数：ロフト限定文具24種類を含む、全29種類を展開 ※店舗により取扱商品、規模は異なる

□「ロフトネットストア」のページ

ロフト限定アイテム

【東京ばな奈 ダイカットミニレターセット(古川紙工) 】

495円

【東京ばな奈 そえぶみ箋(古川紙工)】

440円

【東京ばな奈 和紙フレークシール(古川紙工)】

全4種 各385円

【東京ばな奈 透明シールシート(古川紙工)】

全4種 各330円

【東京ばな奈 ハコmemo(古川紙工)】

ハコmemo デザインイメージ 全2種 各880円

【東京ばな奈 マッチ箱メモ(古川紙工)】

全2種 各440円

【東京ばな奈 メモパッド(古川紙工)】

メモパッド デザインイメージ 全4種 各440円

【東京ばな奈 ひとこと付箋(古川紙工)】

全4種 各385円

【東京ばな奈 クリアファイル(古川紙工)】

全2種 各385円

「東京ばな奈」モチーフのアイテム

【東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース(グレープストーン)】

1,980円

【東京ばな奈 uni-ball one P チャーム付き(三菱鉛筆)】

1,430円

【東京ばな奈 uniball ZENTO チャーム付き(三菱鉛筆)】

880円

【東京ばな奈 JETSTREAM 多機能ペン 4&1(三菱鉛筆)】

1,870円

【東京ばな奈 JETSTREAM 新3色ボールペン(三菱鉛筆)】

1,210円

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