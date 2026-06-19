韓国メディア「ジンクスを破れなかった」W杯第2戦は4分8敗と未勝利、メキシコにはW杯3連敗
[6.18 W杯A組第2節 メキシコ1-0韓国 グアダラハラ]
韓国代表がメキシコ代表に0-1で敗れた。勝てばA組首位通過を決めることができた一戦だったが、後半5分にGKキム・スンギュのキャッチミスからMFルイス・ロモにこぼれ球を蹴り込まれて失点した。
韓国メディアも「残念な敗北」を速報。『中央日報』は初出場の1954年スイス大会からグループ第2戦はこれまでの12回で4分8敗と未勝利が継続したとし、「ジンクスを破ることができなかった。2010年の南アフリカ大会以降は、5大会連続で敗戦を継続中だ」と記した。
また対メキシコも1998年フランス大会(●1-3)、2018年ロシア大会(●1-2)に続いてW杯の対戦では3連敗となったことも報じている。
韓国代表がメキシコ代表に0-1で敗れた。勝てばA組首位通過を決めることができた一戦だったが、後半5分にGKキム・スンギュのキャッチミスからMFルイス・ロモにこぼれ球を蹴り込まれて失点した。
韓国メディアも「残念な敗北」を速報。『中央日報』は初出場の1954年スイス大会からグループ第2戦はこれまでの12回で4分8敗と未勝利が継続したとし、「ジンクスを破ることができなかった。2010年の南アフリカ大会以降は、5大会連続で敗戦を継続中だ」と記した。
また対メキシコも1998年フランス大会(●1-3)、2018年ロシア大会(●1-2)に続いてW杯の対戦では3連敗となったことも報じている。