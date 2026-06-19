メキシコが決勝T進出一番乗り!韓国はGKキム・スンギュが痛恨キャッチミス
[6.18 W杯A組第2節 メキシコ1-0韓国 グアダラハラ]
ワールドカップA組の第2節で、メキシコ代表が韓国代表を1-0で下した。2連勝のメキシコは、決勝トーナメント決定一番乗りとなるA組の首位通過を決めた。第3節は24日(日本時間25日10時)で、メキシコはチェコ、韓国は南アフリカと対戦する。
ともに初戦を白星で飾ったチームの対戦。勝てば決勝トーナメント進出を一番乗りで決めることになる。メキシコは2-0で勝利した南アフリカ戦からDFセサル・モンテスがレッドカードで退場となったこともあり、3人を変更。韓国も2-1で逆転勝ちしたチェコ戦から1人、MFイ・テソクをMFキム・ムンファンに入れ替えて臨んだ。
開幕戦同様にホームで戦うメキシコが主導権を握るかと思われたが、韓国は執拗にDFの背後を狙うパスを出し続けてチャンスをうかがう。ただお互いに大きな決定機を作ることができず、前半はスコアレスドローで折り返すことになる。
しかし後半開始早々にスコアが動く。メキシコが5分、左サイドからFWフリアン キニョネスがクロスを上げると、相手GKキム・スンギュがキャッチミス。こぼれ球をMFルイス・ロモが蹴り込んで、先制に成功した。同選手は先発変更となった3人のうちの一人で、ハビエル・アギーレ監督の起用が当たった形となった。
先行を許した韓国は、交代カードを積極的に切って反撃を目指す。後半12分にはFWソン・フンミンとMFイ・ジェソンを下げて初戦で得点したFWオ・ヒョンギュらを入れる。しかし後半42分のビッグチャンス、左サイドからMFオム・ジソンがカットインから上げたクロスをFWチョ・ギュソンがヘディングで合わせるが、GKラウール・ランヘルがビッグセーブで防ぐ。こぼれ球も押し込むことができず、ベンチのソン・フンミンも思わず頭を抱えていた。
ワールドカップA組の第2節で、メキシコ代表が韓国代表を1-0で下した。2連勝のメキシコは、決勝トーナメント決定一番乗りとなるA組の首位通過を決めた。第3節は24日(日本時間25日10時)で、メキシコはチェコ、韓国は南アフリカと対戦する。
ともに初戦を白星で飾ったチームの対戦。勝てば決勝トーナメント進出を一番乗りで決めることになる。メキシコは2-0で勝利した南アフリカ戦からDFセサル・モンテスがレッドカードで退場となったこともあり、3人を変更。韓国も2-1で逆転勝ちしたチェコ戦から1人、MFイ・テソクをMFキム・ムンファンに入れ替えて臨んだ。
しかし後半開始早々にスコアが動く。メキシコが5分、左サイドからFWフリアン キニョネスがクロスを上げると、相手GKキム・スンギュがキャッチミス。こぼれ球をMFルイス・ロモが蹴り込んで、先制に成功した。同選手は先発変更となった3人のうちの一人で、ハビエル・アギーレ監督の起用が当たった形となった。
先行を許した韓国は、交代カードを積極的に切って反撃を目指す。後半12分にはFWソン・フンミンとMFイ・ジェソンを下げて初戦で得点したFWオ・ヒョンギュらを入れる。しかし後半42分のビッグチャンス、左サイドからMFオム・ジソンがカットインから上げたクロスをFWチョ・ギュソンがヘディングで合わせるが、GKラウール・ランヘルがビッグセーブで防ぐ。こぼれ球も押し込むことができず、ベンチのソン・フンミンも思わず頭を抱えていた。