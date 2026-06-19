E＆Iクリエイション株式会社は6月19日（金）、SG-imageのAF単焦点レンズ「SG-image AF 35mm F2.2」のシルバーモデルを発売した。希望小売価格は3万8,000円。対応マウントはソニーEおよびニコンZ。

4月に発売されたブラックモデルに加わる新色。35mmフルサイズに対応しながら約157g（ソニーE）の軽量設計を特徴としている。今回追加されたシルバーモデルは金属鏡筒ならではの質感で、クラシカルなスタイルのカメラボディから現代的なミラーレス機まで自然に調和するデザインを採用したという。

なお、ブラックモデルにはソニーE、ニコンZマウント用に加えてLマウント用もラインアップされているが、シルバーモデルには用意されていない。

レンズ構成は高屈折率レンズ4枚と非球面レンズ1枚を含む5群7枚。各種収差を抑えたクリアでシャープな描写を実現するとしている。

フォーカス駆動にはSTM（ステッピングモーター）を採用しており、スムーズなAFが可能とする。最短撮影距離は0.35m。フィルター径は52mm。

日本国内販売モデル限定の特典として、海外販売モデルでは別売りとなっている専用のレンズフードおよびレンズフードキャップが同梱される。

対応マウント：ソニーE / ニコンZ 焦点距離：35mm レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ4枚、非球面レンズ1枚を含む） 絞り範囲：F2.2-16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.35m フィルター径：52mm 外形寸法：φ69×37mm（ソニーE）、φ69×39mm（ニコンZ） 質量：約167g（ソニーE）、約173g（ニコンZ） 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、レンズフードキャップ