56歳・渡辺美奈代、美肩あらわなミントグリーンのフラワードレス姿に反響「マーメイドのよう」「奇跡の50代」「爽やかで美しい」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が18日、インスタグラムを更新。自身のファンミーティングが開催されたことを報告し、華やかなミントグリーンの肩出しドレス姿を披露した。
【写真】「マーメイドのよう」美肩あらわなフラワードレス姿を披露した渡辺美奈代
渡辺は「ファンミーティング #2026 #バスツアー #楽しかった #みなさんありがとうございました」とつづり、スカート全体に贅沢にあしらわれた白や淡いイエロー、パープルなどの立体的な3Dフラワーモチーフがひときわ目を引く豪華なドレス姿の写真を計5枚投稿した。
この投稿にファンからは「美奈代さん とってもお綺麗です マーメイドのようなドレス！とってもお似合いです」「とても素敵で、可愛いですね」「美奈代姫最高です」「美奈代さんが更に小さく見えます」「奇跡の50代！いつまでも応援してます！」「とても似合ってます 爽やかで美しい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「マーメイドのよう」美肩あらわなフラワードレス姿を披露した渡辺美奈代
渡辺は「ファンミーティング #2026 #バスツアー #楽しかった #みなさんありがとうございました」とつづり、スカート全体に贅沢にあしらわれた白や淡いイエロー、パープルなどの立体的な3Dフラワーモチーフがひときわ目を引く豪華なドレス姿の写真を計5枚投稿した。
この投稿にファンからは「美奈代さん とってもお綺麗です マーメイドのようなドレス！とってもお似合いです」「とても素敵で、可愛いですね」「美奈代姫最高です」「美奈代さんが更に小さく見えます」「奇跡の50代！いつまでも応援してます！」「とても似合ってます 爽やかで美しい」などのコメントが寄せられている。