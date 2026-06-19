2023年に社会現象を巻き起こし、今年7月26日からシーズン2が放送されるTBS系日曜劇場「VIVANT」と「サンリオ」がコラボすることがわかった。番組公式キャラクター「ヴィヴァンちゃん」が伝えた。

「VIVANT」は、「半沢直樹」「下町ロケット」シリーズなどドラマ史に残る大ヒット作を生み続ける同局・福澤克雄監督が原作を初考案したオリジナルドラマ。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である乃木（堺雅人）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、壮大なスケールと緻密なストーリー展開が大きな話題を呼んだ。人気に応え、シーズン2は“異例”となる2クール連続での放送が決定している。

この日、番組公式キャラクター「ヴィヴァンちゃん」がXを通じ「サンリオキャラクターズと日曜劇場『VIVANT』のコラボが決定」と画像を添えて発表した。画像にはハローキティ、マイメロディ、シナモロールなどのサンリオキャラクターが、乃木、ドラムをはじめとする登場人物の服装を着用している。

ハローキティは乃木（堺雅人）、マイメロディは薫（二階堂ふみ）、クロミは黒須（松坂桃李）、シナモロールはノコル（二宮和也）、ポムポムプリンはドラム（富栄ドラム）、ハンギョドンはベキ（役所広司）と見られる。

公式は「続報をお楽しみに」と呼びかけた。

この投稿には「まさかの推しと推しがコラボ！」「サンリオとVIVANTのコラボ！？ノコル様シナモロールさん！！」「ノコル姫がまっしろくてもちもちしてるの再現率高くてありがとうございます」「サンリオ…だと！？？？クロミちゃんは相性よさげ」「ノコル様…いや、ノコルン、シナモロールってそのままで可愛い」「ノコルンそのまんますぎるかわいい」「ぎょどんさんがおる！」「サンリオコラボうれしすぎる！」「サンリオってなんでもやるな…」「まさかの展開すぎる」と、期待するコメントが寄せられた。