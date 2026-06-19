勝野健アナ、あらためてフジテレビ退社を報告「今後の所属につきましては…」
元フジテレビの勝野健アナウンサーが19日、インスタグラムを更新。あらためてフジテレビを退社したことを伝えた。
【写真】フレッシュなイメージ一新！ ワイルドな姿を公開した勝野健アナ
この日の投稿では、「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」と報告。「4年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに心から感謝しています」と思いをつづり、「4年間、本当にありがとうございました！！」と伝えた。
続けて「今後の所属につきましては、Instagramにて追ってお知らせさせていただければと思います。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけ、ハッシュタグで「#フジテレビ」「#感謝」と添えた。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍したほか、お昼のバラエティー番組『ぽかぽか』で司会進行を務める姿が人気を集めていた。今年3月にフジテレビを退社することを発表。結婚を機に生活の拠点を京都へ移すこととし、6月15日に退職することを伝えていた。
なおフジテレビの公式サイトのアナウンサーのページには、勝野アナのページが残っており。「2026年6月をもって退社しました」と添えられている。
【写真】フレッシュなイメージ一新！ ワイルドな姿を公開した勝野健アナ
この日の投稿では、「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」と報告。「4年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに心から感謝しています」と思いをつづり、「4年間、本当にありがとうございました！！」と伝えた。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍したほか、お昼のバラエティー番組『ぽかぽか』で司会進行を務める姿が人気を集めていた。今年3月にフジテレビを退社することを発表。結婚を機に生活の拠点を京都へ移すこととし、6月15日に退職することを伝えていた。
なおフジテレビの公式サイトのアナウンサーのページには、勝野アナのページが残っており。「2026年6月をもって退社しました」と添えられている。