福田萌、夫・オリラジ中田敦彦との“夫婦2ショット”公開に「益々若返ってらっしゃいますね」「お二人とも良い顔してます」
シンガポール在住のタレント・福田萌（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でオリエンタルラジオ・中田敦彦（43）との誕生日記念ショットを公開した。
【写真】「益々若返って！」福田萌＆オリラジ中田敦彦、“2ショット”
投稿で「誕生日、お祝いしてもらいました」とコメント。「Happy Birthday Dear Moe」と描かれたデザートプレートを掲げ、中田と並んで笑顔を見せたショットを公開した。
この投稿に「おめでとうございます！！」と祝福の声が多数。また、福田について「いつも素敵です」「髪色が落ち着いていて、ステキですね」「益々若返ってらっしゃいますね」という声や、中田との2ショットに「お二人とも良い顔してます」「あっちゃんお久しぶりにみました、おめでとうございます 素敵な笑顔」などのコメントが寄せられた。
福田と中田は、番組共演をきっかけに2012年6月に結婚。翌年7月に長女、17年1月に長男、23年12月に次男が誕生した。なお、21年よりシンガポールに移住し、生活を送っている。
【写真】「益々若返って！」福田萌＆オリラジ中田敦彦、“2ショット”
投稿で「誕生日、お祝いしてもらいました」とコメント。「Happy Birthday Dear Moe」と描かれたデザートプレートを掲げ、中田と並んで笑顔を見せたショットを公開した。
この投稿に「おめでとうございます！！」と祝福の声が多数。また、福田について「いつも素敵です」「髪色が落ち着いていて、ステキですね」「益々若返ってらっしゃいますね」という声や、中田との2ショットに「お二人とも良い顔してます」「あっちゃんお久しぶりにみました、おめでとうございます 素敵な笑顔」などのコメントが寄せられた。
福田と中田は、番組共演をきっかけに2012年6月に結婚。翌年7月に長女、17年1月に長男、23年12月に次男が誕生した。なお、21年よりシンガポールに移住し、生活を送っている。