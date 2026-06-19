お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が19日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身の不適切発言を改めて謝罪した。

同番組で、同じく金曜レギュラーの「ぱーてぃーちゃん」信子から、「コジコジはどこの毛の話をするの？」とイジられた児嶋。慌てて「やめとけ！」とツッコミながら、「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「放送で見ると別にそんなアレなんですけど、ネットニュースで字だけを見ると、めちゃくちゃヤバいことをしちゃったみたいに」と回想。自身も番組を見返したという児嶋は、発言直後に謝罪した同局・小室瑛莉子アナウンサーに対し「顔が」と、仏頂面だったことをチクリ。しかし「奥さんに怒られました」と続け、「すみませんでした」と改めて謝罪していた。

先週の生放送中、“女子校あるある”のクイズで「好きな先輩の○○をもらう」と出題され、児嶋は「陰毛でしょ？」と回答。スタジオがとんでもない空気に包まれたが、CM明けに澤部と小室アナが「先ほど不適切な発言があったことをお詫びして、訂正申し上げます」と謝罪したことが話題になっていた。