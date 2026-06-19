W杯北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われ、メキシコが1-0で勝利した。試合終了間際には、メキシコGKラウル・ランヘルが勝利を手繰りよせるスーパーセーブ。日本ファンも称賛の声をあげている。

後半41分、韓国の左サイドからのクロスに対し飛び込んだチョ・ギュソンが、頭でゴール方向に叩きつけた。ランヘルは、これを右手一本で間一髪で弾き返すと、チョ・ギュソンが再びこぼれ球を押し込もうと蹴り込んだボールも右手でキャッチ。スーパーセーブで難を逃れた。韓国は決定機を決め切れず落胆した。

後半終了間際のビッグプレーに、X上の日本ファンからは「死守！！今大会もキーパー陣さすがの人多め！」「大会ベストセーブ」「すごw」「メキシコのキーパーやばくね？スーパーセーブだわ」「メキシコ韓国最後らへんアツすぎる 両キーパーえぐすぎた」「メキシコのキーパーあれよく止めたな」「キーパー神がかっていたなぁ」と、喝采が止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）