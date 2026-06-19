「韓流プレミア」初の公式ツアー販売開始！ ～テレ東トラベル×クラブツーリズム共同プロジェクト～

【「オクニョ 運命の女」の撮影地 釜山 アホプサンの竹林】

テレ東にて、不朽の名作から話題の現代劇まで、さまざまな韓流ドラマをお届けしている「韓流プレミア」（毎週月曜－金曜あさ８時15分～）。現在は、激動の時代に、幾度離れても惹かれ合う男女の確固たる愛を描いた、今世紀最高の歴史ロマンス超大作「恋人～あの日聞いた花の咲く音～」を絶賛放送中です。

そのテレビ東京グループでコマース事業全般を手がける株式会社テレビ東京ダイレクト（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保田明）が、クラブツーリズム株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博)と共に、新しい旅行サービスを開発する共同プロジェクト「テレ東トラベル」を通じて、数々のドラマを放送してきた「韓流プレミア」を冠する韓国ツアー【ドラマで見ていたあの世界へ 韓国ドラマ時代劇の舞台を訪れる 釜山・順天4日間】を、本日６月19日（金）より販売開始いたしました。

「韓流プレミア」で放送した「宮廷女官チャングムの誓い」の撮影地＜順天 楽安邑城＞や、「オクニョ 運命の女」の撮影地＜釜山 アホプサンの竹林＞ほか、心を揺さぶる物語が生まれたロケ地へご案内する、４日間の聖地巡礼ツアー。韓流好きにたまらない、ドラマの世界観が堪能できるこの機会を、どうぞお見逃しなく！

詳細は「テレ東トラベル」公式サイト（ https://www.club-t.com/sp/tvtokyo/ ）をご覧ください。







≪ツアーの詳細情報≫

【ツアー名】

＜テレ東トラベル＞

ドラマで見ていたあの世界へ 韓国ドラマ時代劇の舞台を訪れる 釜山・順天4日間

【概要】

＜コース番号＞Y4160-988

＜出発日＞ 2026年10月～2027年3月

＜旅行代金＞ おひとり198,000円～243,000円（税込）

【内容】

・釜山のアホプサンの竹林や順天の楽安邑城など、時代劇の舞台を巡る聖地巡礼の旅。

・韓流ドラマ時代劇に精通した現地日本語ガイドが同行してご案内します。

・韓国ドラマのロケ地にも使用された「コモド・ホテル釜山」に3連泊します。

・アワビ釜飯、カンジャンケジャン、サムギョプサル等、韓国グルメの数々をご賞味いただきます。

【販売開始日】 6月19日（金）

【公式HP】 https://www.club-t.com/sp/tvtokyo/ （テレ東トラベル）

≪番組概要≫

【タイトル】韓流プレミア

※6月15日（月）から「恋人～あの日聞いた花の咲く音～」 を放送中

【放送日時】毎週月曜－金曜あさ8時15分～放送

【放送局】 テレビ東京

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/genre_drama/tag_korea/ （韓国ドラマポータルサイト）

【公式X】 @kandora_tvtokyo