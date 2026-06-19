話題になった「シーマ」レストアから5年、伊藤かずえが報告「無傷で快調に走っていますよ」
女優の伊藤かずえが19日にInstagramを更新。愛車「シーマ」の近況を報告した。
【写真】レストアからまもなく5年となるシーマ
1999年から乗り続けていた日産のシーマを、2021年にレストアしていた伊藤。今回の投稿では、シーマの外観とメーターを写真で披露しつつ「シーマ レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」と報告している。
この投稿にファンからは「シーマ、最高です」「凄いです 大切にされてますね」「シーマやっぱりカッコいい」などの声が集まっている。
■伊藤かずえ（いとう かずえ）
1966年12月7日生まれ。神奈川県出身。1978年7月、神奈かずえの芸名で歌手デビュー。1981年、映画『燃える勇者』で真田広之とダブル主演を果たす。また80年代には数多くの大映ドラマに出演。TBS系で放送された『不良少女とよばれて』『スクール☆ウォーズ』『乳姉妹』で主要キャラクターを演じると1985年放送の『ポニーテールはふり向かない』で主演を務めた。以降、数々のテレビドラマに出演し、2022年には自身のYouTubeチャンネルを開設した。
引用：「伊藤かずえ」インスタグラム（@kazue__itoh）
【写真】レストアからまもなく5年となるシーマ
1999年から乗り続けていた日産のシーマを、2021年にレストアしていた伊藤。今回の投稿では、シーマの外観とメーターを写真で披露しつつ「シーマ レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」と報告している。
この投稿にファンからは「シーマ、最高です」「凄いです 大切にされてますね」「シーマやっぱりカッコいい」などの声が集まっている。
1966年12月7日生まれ。神奈川県出身。1978年7月、神奈かずえの芸名で歌手デビュー。1981年、映画『燃える勇者』で真田広之とダブル主演を果たす。また80年代には数多くの大映ドラマに出演。TBS系で放送された『不良少女とよばれて』『スクール☆ウォーズ』『乳姉妹』で主要キャラクターを演じると1985年放送の『ポニーテールはふり向かない』で主演を務めた。以降、数々のテレビドラマに出演し、2022年には自身のYouTubeチャンネルを開設した。
引用：「伊藤かずえ」インスタグラム（@kazue__itoh）