◆サッカー北中米Ｗ杯 ▽１次リーグＡ組第２戦 メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）

開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコは同２５位の韓国に１―０で勝利。Ａ組２位以上が確定し、全４８チームで一番乗りの決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

韓国は決定機こそ作ったが、相手のゴールマウスを割ることができず無得点。後半アディショナルタイム２分には左のＣＫからファーサイドのＤＦ李韓汎（イ・ハンボム）が良い形でヘディングシュートを放ったが、枠から外れた。試合を中継するＮＨＫで解説を務めた元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王さんはこのシーンで独特な語り口で言及した。

闘莉王さんはＤＦながら、現役時代はＪリーグ通算１０４得点を記録。浦和に在籍した２００８年にはハットトリックを含む年間１１得点もマークするなど、得点能力の高さも持ち味だった。セットプレーからの得点を特に得意としていたことから、ヘディングを外した韓国の選手を見て「これは闘莉王のＤＶＤ見ていないですね。ちゃんと枠に飛ばさないといけない」と冗談を飛ばしながら解説していた。