不登校生徒の保護者向け相談事業を行っている「未来を育てる教育成長ラボ」はこのほど、小学生から高校生の子どもがいる保護者304人を対象に行った、学校への相談のしづらさに関する調査結果を公開した。



【調査結果】親身になって悩みを聞いてくれそうな芸能人ランキング

「親身になって悩みを聞いてくれそうな芸能人を教えてください。（複数回答可)」と聞いたところ、第3位は「内村光良」(56人)だった。主な意見として「しっかりと話を聞いて優しく答えてくれそうだから」(40代女性)、「人柄が良さそうだから」(40代男性)、「否定することなく優しく聞いてくれそう」(40代男性)などがあった。



第2位は「天海祐希」(59人)がランクイン。「テレビなどから伝わる印象で、とても真面目そうだから」(40代男性)、「誠実そうで、悪いこともいいこともはっきり答えてもらえそう」(30代女性)、「はっきりとした意見を持ちつつ、それを強制しなさそうだから」(30代女性)などの声が寄せられた。



圧倒的第1位は「マツコ・デラックス」(148人)となった。主な理由として「相手を否定せず、きちんと話を聞いてくれた上で、説得力あるアドバイスをくれそうだから」(40代男性)、「人情味があって好きだから」(40代女性)、「相手の気持ちを深く読み取ってくれそうだから」(30代女性)などが挙がった。



第4位は「タモリ」と「美輪明宏」が46人で並んだ。



（よろず～ニュース編集部）