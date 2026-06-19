ホン・ミョンボ監督が試合を総括した

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日、韓国代表がグループステージ第2節で開催国メキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。

試合後にホン・ミョンボ監督は「選手達は準備したとおりに良くやってくれたが、失点のところは惜しまえる」と試合を総括した。

試合は前半から韓国が主導権を握る展開になった。しかし、メキシコ5バックの守備陣を崩しきれず、前半はシュートわずか2本にとどまった。

そのなかで後半5分、ゴール前のハイボールをGKキム・スンギュがキャッチしようとしたところで、DFイ・ギヒョクと接触しボールがこぼれた。メキシコのMFルイス・ロモに無人のゴールへ流し込まれ、痛恨の失点を喫した。

その後は韓国がメキシコ陣内でプレーする時間を増やしたが、メキシコの牙城を崩しきれず0-1で敗戦。試合後にホン・ミョンボ監督は「選手達は準備したとおりに良くやってくれたが、失点のところは惜しまれる」と失点シーンに言及。「選手達はいったん継続して、興奮せずに試合を継続しろと言った。悪くはなかったと思う。選手達は平常心を維持しながら90分間プレーしたと思う」と選手たちを労った。（FOOTBALL ZONE編集部）