サックス奏者の上野耕平（33）が19日、自身のXを更新。NHKの林田理沙アナウンサー（36）との結婚について言及した。

「何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい。昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です」と発表。「本来ならば無事に生まれてきた時に皆様へご報告したいな、と思っていたところでした。とても嬉しいご報告なのでその時まで取っておこうと…！」と明かした。

上野は茨城・東海村出身。8歳から吹奏楽部でサクソフォンを開始。東京芸大卒。11年に第28回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門で、史上最年少で第1位と特別大賞を受賞。メディアにも多く出演する日本を代表するサックス奏者。趣味は鉄道、車。自身の公式サイトのメイン写真は名前にちなんで、上野駅のホームでサックスを持つ写真を使用。随所に電車の車両や路線図などをデザインしている「鉄ちゃん」だ。昨年12月に自身のSNSで相手を明かさないで結婚を発表していた。

林田アナは「ニュース7」や「ニュースウオッチ9」などを担当後、現在は「サタデーウオッチ9」でメインキャスターを務めるエース的な存在。22年に一般男性と結婚したが、離婚していた。

以下、投稿全文。

いつも応援して下さるファンの皆様へ

何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい。

昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です。

本来ならば無事に生まれてきた時に皆様へご報告したいな、と思っていたところでした。とても嬉しいご報告なのでその時まで取っておこうと…！

この様な形でのご報告になってしまい、いつも応援して下さっている皆様にはびっくりさせてしまって申し訳ない思いです。

またその日が来たらご報告させてください！