わかりやすすぎる表情を見せたシーズーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破し、「終わった…って顔で草」「悲しい顔ｗ」「めっちゃ嫌そうで可愛い(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車で動物病院にやってきた犬→ふと『バックミラー』を確認したら…わかりやすい『絶望の表情』】

動物病院にやってきた犬

Instagramアカウント「hana_to_boku」の投稿主さんは、シーズー犬『ハナ』ちゃんとの穏やかな暮らしを紹介しています。この日、ハナちゃんは飼い主さんと一緒に動物病院へ向かっていました。車が到着し、ふと飼い主さんがバックミラーを確認すると、そこにはなんとも言えない表情のハナちゃんの姿が。

実はハナちゃん、動物病院が少し苦手なのだとか。到着したことに気付いた瞬間から覚悟を決めてしまったのか、じっと前を見つめたまま動きません。その顔には「もう終わった……」とでも言いたげな哀愁が漂っており、思わず笑ってしまうほど。わかりやすすぎる絶望顔に、投稿主さんもクスッとしてしまったそうです。

病院嫌いなハナちゃんの素直な気持ちが、ひしひしと伝わってくるワンシーンだったのでした。

飼い主さんと一緒に…

とはいえ、ハナちゃんが苦手な注射を頑張れるのは、投稿主さんのサポートがあるからこそ。待合室ではぎゅっと抱きしめて安心させ、診察室でも「大丈夫だよ」と応援し続けるそうです。そんな励ましのおかげか、ハナちゃんもなんとか最後まで頑張ることができるのだとか。

そしてすべてが終わって車に戻ると、先ほどまでの絶望顔はどこへやら。ほっとしたような晴れやかな表情を見せてくれるそうです。帰り道は投稿主さんにたっぷりナデナデしてもらいながら、ご機嫌で過ごしたそうですよ♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「表情豊かで人間みたい」「哀愁が漂ってる」「この世の終わりみたいw」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「hana_to_boku」には、ハナちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hana_to_boku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。