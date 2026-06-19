PayPayは15日、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーンについて、2026年8月以降の計画を発表した。今回発表されたのは、千葉県や兵庫県加古川市など6エリア。

ポイント還元は、PayPay残高・PayPayポイント・PayPayクレジット・PayPayデビットでの支払い分が対象。PayPay商品券の利用分は還元の対象外。進呈されるポイントはPayPayポイントで、付与予定日は支払日の翌日から起算して30日後。

千葉県

千葉県では、「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく！千葉県キャッシュレス決済キャンペーン！」を実施する。期間は8月7日～30日。

PayPayで決済すると、最大10％のポイントが付与される。対象店舗は、千葉県内のPayPay加盟店のうち、千葉県とPayPayが対象店舗として指定する加盟店。付与上限は、1回あたり3000ポイント、期間あたり3000ポイント。

千葉県千葉市

千葉県千葉市では、「千葉市でさらにおトクにお買い物！キャッシュレス決済で最大5％戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は8月上旬～1カ月程度を予定している。

PayPayで決済すると、最大5％のポイントが付与される。対象店舗は、千葉県千葉市内のPayPay加盟店のうち、千葉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店。付与上限は、1回あたり1500ポイント、期間あたり3000ポイント。

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市では、「令和8年度 岐阜市物価高騰支援事業20％還元キャンペーン」を実施する。期間は8月1日～31日。

PayPayで決済すると、最大20％のポイントが付与される。対象店舗は、岐阜県岐阜市内のPayPay加盟店のうち、岐阜市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店。付与上限は、1回あたり1000ポイント、期間あたり5000ポイント。

兵庫県加古川市

兵庫県加古川市では、「加古川で買おう！対象のお店で最大20％戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は8月1日～31日。

PayPayで決済すると、最大20％のポイントが付与される。対象店舗は、兵庫県加古川市内のPayPay加盟店のうち、加古川市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店。付与上限は、1回あたり1000ポイント、期間あたり3000ポイント。

広島県竹原市

広島県竹原市では、「第7弾 がんばろう竹原！対象店舗で最大20％戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は8月1日～9月25日。

PayPayで決済すると、最大20％のポイントが付与される。対象店舗は、広島県竹原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、竹原市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店。付与上限は、1回あたり1000ポイント、期間あたり1万ポイント。

大分県津久見市

大分県津久見市では、「キャッシュレスで津久見市のお店を応援しよう！ 最大30％戻ってくるつくみんサマーキャンペーン！」を実施する。期間は8月1日～31日。

PayPayで決済すると、最大30％のポイントが付与される。対象店舗は、大分県津久見市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、津久見市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店。付与上限は、1回あたり1000ポイント、期間あたり5000ポイント。

エリア 期間 還元率 付与上限 千葉県 8月7日～30日 最大10％ 1回：3000ポイント期間：3000ポイント 千葉県千葉市 8月上旬～1カ月程度 最大5％ 1回：1500ポイント期間：3000ポイント 岐阜県岐阜市 8月1日～31日 最大20％ 1回：1000ポイント期間：5000ポイント 兵庫県加古川市 8月1日～31日 最大20％ 1回：1000ポイント期間：3000ポイント 広島県竹原市 8月1日～9月25日 最大20％ 1回：1000ポイント期間：1万ポイント 大分県津久見市 8月1日～31日 最大30％ 1回：1000ポイント期間：5000ポイント