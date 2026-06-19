日本サッカー発祥地・神戸の「魅惑の高架下酒場」3軒　大正創業の老舗から190円ビールまで大充実の布陣

4年に一度の大イベント、サッカーワールドカップが開幕しました。6月15日に開催された日本代表の初戦は、強豪オランダに引き分け。2度追いつき、勝ち点1をゲットする好勝負となりました。これから1か月半、「最高の景色」に向けた日本代表の活躍を応援しましょう。

さて、「日本におけるサッカー発祥の地」はどこかご存じでしょうか？英国人クラブができた横浜、日本人が最初にプレーした東京などが知られていますが、神戸もそのひとつと言われています。1899年（明治32年）、神戸市の御影（みかげ）にあった御影師範学校（現在の神戸大学教育学部）で、初めて日本人チームが結成されたそうです。ワールドカップの時期にお届けする「ご当地グルメ”旅”歩き」は、そんな歴史に敬意を表し、神戸市および兵庫県を取り上げます。創生期の日本サッカーに思いを馳せながら、厳選したご当地グルメをお楽しみください。

大正7年創業、「森井本店」でガード下遺産の風格に感動の身震い

今日はその第1回。「魅惑の神戸ガード下」と題し、神戸ならではの「高架下グルメ」をご紹介したいと思います。では、キックオフです。

三宮駅前

最初にご紹介するのは、『森井本店（神戸市中央区）』です。JR三ノ宮から元町に続く高架下商店街「ピアザ神戸」の一角にあります。まずは風格のある外観に圧倒されます。創業は1918年（大正7年）。「昭和遺産」、もしくは「ガード下遺産」、とでも言えそうな、堂々たる看板とのれん。どんなお酒と食事が楽しめるのか、胸の高まりが止まりません。

森井本店

ビールと一緒に出てきたお通しはカレー風味のスパゲッティサラダ。昭和感満載で、これだけで思わず泣いてしまいそうです。

森井本店（お通し）

続いて登場するのは、渋い料理の数々。「玉ひも煮」と「バイ貝（国産黒バイ貝）」。日本酒が欲しくなる逸品でした。

森井本店（バイ貝）

森井本店（玉ひも煮）

華麗にパスをつなぎながら、最後は「どて焼き（神戸牛すじ）」と「野菜とせせり炒め」で締めました。これまで幾多の人々に愛されてきた森井本店。期待を大きく超える満足感に震えながら、店を後にしました。

森井本店（どて焼き）

森井本店（野菜とせせり炒め）

さて、ガード下がなぜ「神戸ならでは」なのか、少しご説明したいと思います。JR神戸線の三ノ宮から元町駅を経由し、神戸駅に続く高架下商店街は、戦後の闇市にルーツを持ち、日本最長のガード下商店街と言われていました。飲食店はもちろん、物販も含めれば数百店が軒を連ねており、それが今回、「魅惑の神戸ガード下」とした理由です。残念ながら元町高架通商店街（通称モトコー）はJR西日本の耐震工事により全店舗が営業を終了してしまいましたが、三ノ宮側の「ピアザ神戸」には今でも魅力ある飲食店が並んでいます。

解体されるモトコー

老若男女、国籍も問わず集う「皆様食堂」、神戸の懐の深さがここにある

そんなわけで、ガード下の名店紹介。歴史ある「森井本店」に続いては、『皆様食堂（神戸市中央区）』を取り上げたいと思います。

皆様食堂

何より、愛らしい店名がいいですね。ありそうでない名前で、思わずのれんをくぐりたくなります。店に入ると待っているのはU字カウンター。コの字カウンターはありますが、U字はあまりお目にかかれません。席数は10席ほどで、開店すぐに満席になります。カウンターの中では、愛らしい女将さんが関西らしいノリツッコミでお客さんを楽しませています。そんな掛け合い聞きながらいただいたのは、真っ黒な出汁で煮込まれたおでんです。大根、厚揚げ、こんにゃくが出汁をたっぷり吸って、実に旨いこと。

皆様食堂（おでん）

続いて、「ピーマンかしわ皮炒め」をいただきました。鳥皮ってほんとおいしいですよね。焼き鳥では必ず食べる部位です。それを大好きなピーマンと炒めたらおいしいに決まっています。しめじも入って具沢山。言うことありません。鳥皮好きには垂涎のメニューです。

皆様食堂（ピーマンかしわ皮炒め）

お客さんはひっきりなしに入れ替わり、老若男女、国籍もさまざまな方が訪れます。ウズベキスタン人らしき男性2人が、同地のアルコールやハラル話題で女将さんと盛り上がっていました。かつて居留地もあった神戸。外国の方との長い歴史を今に伝える「皆様食堂」に、ぜひ足を運んでみてください。

電車の合間にサクッと一杯、ガード下立ち飲み「スタンドGONTA」へ

「魅惑の神戸ガード下」特集。歴史的名店、愛らしい名店に続き、ガード下で最近増えてきた「立ち飲み」の雄、『スタンドGONTA（神戸市中央区）』をご紹介します。「ピアザ神戸」や隣接するガード下など神戸市内に計8店舗を展開する「ごん太」グループの1店です。

スタンドGONTA

何しろ安い。オールタイムで生ビール中ジョッキが190円（2026年6月時点）って凄くないですか？。隣に立った男性がいきなりビールを2杯注文していたのも、思わずうなずきました（笑）。

最初にいただいたのは「うまみやみつきキューリ」。出張中は不足しがちな野菜をとるには、ちょうどいい前菜です。

スタンドGONTA（うまみやみつきキューリ）

続いて「焼鳥盛合わせ（4本）」をいただきました。個人的には、鳥皮、ネギ間など、大好きな部位がしっかり入っていて、大満足の一皿でした。

スタンドGONTA（焼鳥盛合わせ）

電車で移動の途中に軽く飲むのにもうってつけの「スタンドGONTA」。ぜひ、皆さまも立ち寄ってみてください。

今日は、サッカーワールドカップの開幕に合わせ、神戸グルメを取り上げました。

日本で最初のサッカーチームが生まれた旧御影師範学校の界隈に、『弓弦羽神社（ゆづるはじんじゃ、神戸市東灘区）』があります。このお宮のシンボルは八咫烏（やたがらす）。同じく八咫烏をシンボルとする日本サッカー協会（JFA）とのゆかりもあり、本殿の脇には、なんと御影石（同地で採れる上質な花崗岩）のサッカーボールも鎮座しています。勝利祈願の神社としても知られる弓弦羽神社。サッカー日本代表の活躍をお祈りします。

御影石のサッカーボール（弓弦羽神社提供）

JFAのエンブレム（筆者所有ジャージ）

次はチュニジア戦。初戦同様、代表ジャージを着て、応援缶ビールを飲みながら声援を送りたいと思います。頑張れ、SAMURAI BLUE!!

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像ギャラリー】ご当地グルメ通が飲み歩いた！地味うまの極地なメニューの数々（16枚）