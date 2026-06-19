ソフトバンクは、スマートフォンゲーム「Pokémon GO」の「パートナーリサーチ」の参加券がもらえるキャンペーンを開始した。応募期間は8月16日17時59分まで。

「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、Pokémon GOの公式パートナーで入手できるプロモーションコード付きの参加券を持つユーザーのみが参加できる特別なタイムチャレンジ。プロモーションコードを入力すると、タイムチャレンジに挑戦でき、クリアするとポケモンや道具が手に入る。キャンペーンサイトでアンケートに答えた後、ソフトバンクショップまたはワイモバイルショップを訪れると、特典を受け取れる。

ソフトバンクのパートナーリサーチで手に入るポケモンは「メタグロス」「エレズン」「ガケガニ」の3種。「メガメタグロス」の進化に必要な「メガエナジー」300個も手に入り「運がよければ、色違いの『メタグロス』『エレズン』に出会える」可能性があるという。

「Pokémon GO：新たな歩み」シーズン中に参加すると「ポケストップ・ジムを回したときにもらえる道具の量が2倍」「ソフトバンクのポケストップから特別な『フィールドリサーチ』がランダムで受け取れる」といったボーナスが手に入る。

キャンペーンへの応募は1人につき1回まで。タイムチャレンジクリア期限は9月30日までで、ボーナス適用期間は8月31日まで。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMO以外のユーザーもキャンペーンの対象となる。